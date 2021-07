Gừng đông lạnh Việt sang Úc bán hơn 226.000 đồng/kg

TPO - Trong 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu rau quả đạt trên 2,063 tỷ USD (tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2020). Với kết quả này, ngành rau quả đang có sự phục hồi mạnh mẽ, dự kiến trong năm nay có thể đạt được từ 3,6 – 4 tỷ USD.

TP - Sau nửa năm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (đặc biệt là vốn vay ưu đãi nước ngoài) rất chậm, thấp hơn cả năm trước, dù dòng vốn này được xác định rất quan trọng để kích cầu, hỗ trợ nền kinh tế vượt khó do dịch COVID-19 gây ra.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thuỷ điện thiếu nước, nắng nóng nhiều đợt nhưng toàn đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho nền kinh tế đất nước và sinh hoạt của nhân dân với mức tăng trưởng điện thương phẩm đạt 8,36% so với cùng kỳ năm 2020.