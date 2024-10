Golf Việt Nam đã làm được điều thần kỳ

TP - Sau cú hích từ chiến tích lịch sử tại SEA Games năm ngoái, Việt Nam tiếp tục thiết lập mốc son chói lọi trên bản đồ golf quốc tế với chiếc Cup vô địch giải đồng đội châu Á- Thái Bình Dương.

Năm 2023, tại SEA Games 32 ở Campuchia, Việt Nam giành tấm HCV đầu tiên ở bộ môn golf trong lịch sử các kỳ Đại hội thể thao khu vực. Lê Khánh Hưng và Nguyễn Anh Minh lần lượt với tấm HCV và HCĐ ở nội dung cá nhân, là những người thiết lập nên mốc son cho golf Việt Nam tại đấu trường khu vực. Một năm sau chiến thắng trên, golf Việt Nam tiếp tục có bước tiến mạnh mẽ khi giành tấm HCV đầu tiên ở giải vô địch đồng đội châu Á-Thái Bình Dương (Nomura Cup). Lê Khánh Hưng (16 tuổi) và Nguyễn Anh Minh (17 tuổi), hai trong số ba thành viên làm nên chiến tích tại SEA Games 32, tiếp tục góp mặt trong đội hình đội tuyển golf Việt Nam, cùng golfer trẻ Hồ Anh Huy (14 tuổi) chinh phục chiếc Cúp vô địch tại Vinpearl Golf Hải Phòng.

Trái ngược với độ tuổi còn rất trẻ, cả ba “người hùng” Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc, dưới áp lực và sự kỳ vọng cao của người hâm mộ nước nhà, nơi cả Minh, Hưng và Huy đều đã chứng minh được sức mạnh của sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu hết mình vì lá cờ Tổ quốc. Sau 4 ngày tranh tài kịch tính, đội tuyển golf Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tổng điểm -20, tạo cách biệt 3 gậy đối với đội Á quân Nhật Bản. Việt Nam trở thành quốc gia thứ 8 được khắc tên trên chiếc cúp danh tiếng, do cựu Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Nhật Bản Shun Nomura trao tặng lần đầu năm 1963. Kể từ khi ra đời cách đây 61 năm, giải đấu do Úc và Nhật Bản thống trị, mỗi nước giành chiến thắng 10 lần. Đài Loan (Trung Quốc) lên ngôi 5 lần, trong khi Hàn Quốc, New Zealand, Ấn Độ và Thái Lan là những quốc gia có một lần giành được danh hiệu này.

Nhìn lại một tuần đã qua tại Vinpearl Golf Hải Phòng, Chủ tịch Liên đoàn Golf châu Á- Thái Bình Dương (APGC) Tairmur Amin chia sẻ: “Xin chúc mừng Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) Vũ Nguyên, Giám đốc giải đấu Bạch Cường Khang và toàn thể đội tuyển golf Việt Nam - không chỉ vì sự xuất sắc trong công tác tổ chức Nomura Cup lần thứ 30, mà còn vì tất cả những gì họ đã làm để thúc đẩy và phát triển bộ môn golf tại đất nước xinh đẹp này”.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam giành chiến thắng trong sự kiện lâu đời nhất của APGC, chỉ sau lần thứ hai góp mặt. Lần ra mắt cách đây hơn một thập kỷ tại Santiburi Country Club, (Chiang Rai, Thái Lan) năm 2013, Việt Nam đứng thứ 17 trong tổng số 25 đội tranh tài. Chủ tịch Amin gọi màn trình diễn của Việt Nam là “đáng kinh ngạc, đặc biệt là khi đây mới chỉ là lần thứ hai Việt Nam tham gia Nomura Cup và là lần đầu tiên đăng cai sự kiện này”.

Không chỉ giành chức vô địch đồng đội, Anh Minh, golfer nghiệp dư số 1 Việt Nam, đã được vinh danh là vận động viên có điểm số thấp nhất giải. Suốt hành trình vừa qua, Anh Minh (hạng 84 thế giới) thể hiện đúng đẳng cấp của mình, là người có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới trong số 57 tay golf tham gia tranh tài. Với các vòng đấu 71, 67, 71 và 67, Anh Minh kết thúc với tổng điểm (-12) gậy, chỉ mắc 3 bogey trong 4 ngày thi đấu. Chủ tịch Amin, người từng giành chức vô địch cá nhân Nomura Cup tại Kuala Lumpur năm 1977, đã dành lời khen ngợi đặc biệt cho Anh Minh: “Cậu ấy là một tài năng xuất chúng với sự điềm tĩnh tuyệt vời. Chúng tôi mong muốn được chứng kiến ​​cậu ấy phát triển trong những năm tới”.

Chiến thắng này đánh dấu golf Việt Nam đã vươn lên đỉnh cao của khu vực trong các giải thi đấu dành cho golf nghiệp dư. Chúng ta sẽ hướng tới những nấc thang cao hơn ở Giải vô địch đồng đội nghiệp dư thế giới vào năm 2025 trên đất Singapore, xa hơn là chuẩn bị cho các VĐV trẻ tiến lên con đường chuyên nghiệp và đưa lá cờ Việt Nam lên các bảng xếp hạng ở các tua đấu lớn trên thế giới.

Kỳ tích lịch sử

Chỉ trong vòng một năm, cộng đồng golf Việt Nam đã được ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc của các tài năng trẻ nước nhà ở hai đấu trường quan trọng là SEA Games và giải châu Á- Thái Bình Dương. Điều này đã chứng minh rằng Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ngang tầm với các quốc gia có nền golf phát triển.

Tổng thư ký VGA Vũ Nguyên cho rằng, tấm HCV SEA Games của Lê Khánh Hưng là một dấu mốc lịch sử khẳng định thành quả của một quá trình phát triển của golf Việt trong những năm vừa qua và là một cú hích lớn cho nền golf Việt vươn lên những tầm cao mới. Đối với sự kiện Nomura Cup lần này, đây là một sân chơi cấp độ châu lục và trình độ các VĐV ở một tầm khác hẳn so với SEA Games khi có sự tham dự của các cường quốc golf như Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Nếu nhìn kết quả của các quốc gia Đông Nam Á tại Nomura Cup năm nay, chúng ta có thể thấy Thái Lan chỉ kết thúc ở vị trí thứ 6 với tổng -6 gậy, Malaysia vị trí thứ 10 với +6 gậy và Singapore hạng 11 cùng thành tích +7.

“Việc vô địch Nomura Cup là một kỳ tích lịch sử vì đây là giải đấu được toàn thế giới nhìn vào và rõ ràng đây là thành quả của cú hích SEA Games lịch sử từ năm ngoái. Ngài chủ tịch APGC Tairmur Amin đã bình luận về sự vươn lên của Việt Nam với tốc độ chóng mặt để vượt qua các quốc gia như Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc là một điều thần kỳ và Việt Nam chỉ cần 2 năm để làm được điều mà quốc gia khác có thể cần vài thập kỷ”, ông Vũ Nguyên nhấn mạnh tầm quan trọng của Cúp vô địch châu Á- Thái Bình Dương.