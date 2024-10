Ryder Cup 2025 tiếp tục gây sốc khi thu phí 'cắt cổ' với các tình nguyện viên

TPO - Sau khi đẩy giá vé lên mức cao nhất lịch sử của một sự kiện golf, ban tổ chức Ryder Cup 2025 tiếp tục gây tranh cãi khi buộc các tình nguyện viên trả mức phí gần 10 triệu đồng chỉ để tới và hỗ trợ giải đấu.

Chúng ta vẫn thường quen với hình ảnh của các tình nguyện viên ở những sự kiện thể thao lớn, và hiểu rằng đó là mối quan hệ có đi có lại. Ban tổ chức nhận được lao động miễn phí, còn các tình nguyện viên trở thành một phần của sự kiện, không mất vé vào cửa, tiếp cận hậu trường và được phép sử dụng một số tiện ích.

Tuy nhiên những năm gần đây tại Mỹ, việc tính phí tình nguyện viên trở nên phổ biến và những người tự nguyện bỏ thời gian, công sức để hỗ trợ sự kiện phải trả một khoản nhất định. Có điều nó sẽ không quá cao, đủ để trang trải các chi phí về thủ tục hành chính, trang phục hay bữa ăn.

Hiệp hội golf chuyên nghiệp Hoa Kỳ (PGA) đã phá vỡ các quy tắc về phí tình nguyện viên. Theo Telegraph, người tham gia tình nguyện ở Ryder Cup 2025 sẽ mất khoản phí lên đến 392 đô la (khoảng 9,8 triệu đồng) sau khi trừ thuế và phí xử lý thanh toán thẻ tín dụng.

Làm một phép so sánh, mức phí này cao gấp đôi so với năm 2019, khi PGA Championship được tổ chức tại chính sân golf Bethpage Black (New York); cao hơn 80 đô so với PGA Championship 2025 tại Quail Hollow và hơn 100 đô so với US Open.

Chưa hết, tuy bỏ ra số tiền lớn, các tình nguyện viên sẽ không được cung cấp gì ngoài đồng phục, túi rút, huy hiệu kỷ niệm và bữa ăn trong ca làm việc. "Về cơ bản, những gì nhận được tương tự với PGA 2019, nhưng chi phí năm đó chỉ là 175 đô", một tình nguyện viên nói với Golf.com.

Mới đây Ban tổ chức Ryder Cup 2025 cũng khiến người hâm mộ golf choáng váng khi công bố mức giá 749,51 đô (khoảng 18,9 triệu đồng) cho một vé trong một ngày tới Bethpage Black xem hai đội Mỹ và châu Âu tranh tài. Con số này đắt gấp 4 lần so với kỳ Ryder Cup gần nhất tổ chức tại Mỹ (Whistling Straits năm 2021), đắt gấp 7 lần so với PGA Championship 2019. Ngoài ra, để xem các golfer tập luyện trước khi diễn ra giải đấu, người hâm mộ mất 255 đô (6,4 triệu đồng) cho ngày thứ Ba, 425 (10,6 triệu đồng) cho ngày thứ Tư.

Bảo vệ giá vé đắt đỏ, Giám đốc Ryder Cup Bryan Karns cho biết, Ban tổ chức buộc phải tăng giá vì chi phí tổ chức một sự kiện tại khu vực đô thị New York rất cao, đồng thời vé các sự kiện thể thao chuyên nghiệp khác cũng tăng, trong khi mức độ quan tâm ​​đối với Ryder Cup 2025 quá lớn.