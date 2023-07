Giới trẻ Lạng Sơn chủ động phản bác thông tin xấu độc

TPO - Sáng 5/7, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng nhận định và xử lý thông tin xấu độc, thiết kế ấn phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự có chị Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; lãnh đạo, cán bộ các ban chuyên môn Tỉnh Đoàn, Cung Thanh thiếu nhi; trên 3.000 đồng chí là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp tại 211 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại Hội nghị tập huấn, các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được trang bị kiến thức với hai chuyên đề: “Kỹ năng nhận định và xử lý thông tin xấu độc trên mạng xã hội” và “Kỹ năng thiết kế ấn phẩm tuyên truyền trên không gian mạng” do các diễn giả, chuyên gia đến từ Lữ đoàn 1, Bộ Tư lệnh 86 và tỉnh Lạng Sơn truyền giảng. Tuổi trẻ xứ Lạng được hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin, đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng; cách tiếp cận, khai thác mặt tích cực, phòng tránh thông tin “rác”, xấu, độc trên không gian mạng, giúp cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên nâng cao hơn kỹ năng sử dụng mạng để phục vụ đời sống và công tác; cùng với đó, trang bị cho cán bộ đoàn các phương pháp, công cụ, kỹ năng để thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội, nhằm lan tỏa các hoạt động an sinh xã hội, gương người tốt việc tốt, những thông tin tích cực đến gần hơn với thanh thiếu niên. Các kiến thức mà báo cáo viên chia sẻ, truyền đạt cũng sẽ giúp cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên khai thác hiệu quả tối đa các tính năng, tiện ích của không gian mạng để phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới và góp phần triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Chị Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn nhấn mạnh: Đoàn viên, thanh niên là lực lượng đông đảo sẽ trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Đây là những người trẻ có tri thức, có hoài bão, lý tưởng, năng động, sáng tạo nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm và kiến thức lý luận, nếu không được quan tâm, giáo dục thường xuyên về tư tưởng, chính trị, cũng như trang bị các kỹ năng sẽ rất dễ bị kích động, lôi kéo và vô tình cổ xuý, lan rộng các thông tin xấu độc trong xã hội. Vì vậy, hội nghị hôm nay rất bổ ích, thiết thực giúp giới trẻ xứ Lạng trang bị những kiến thức cần thiết, hiệu quả, thiết thực.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về An ninh mạng và Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 11 người trả lời nhanh, đúng nhất nhận được phần thưởng của Ban tổ chức.