Giáo viên TPHCM có thể nhận hàng chục triệu vào dịp Tết nguyên đán

Nếu khoản thu nhập tăng thêm quý 4 được trả đúng hạn, giáo viên TPHCM sẽ nhận thu nhập hàng chục triệu đồng vào dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh lương hàng tháng, các trường cũng sẽ có một khoản thưởng Tết.

Chia sẻ với PV, một giáo viên ở TPHCM cho hay, thông thường thu nhập tăng thêm quý 4 của các năm sẽ được trả vào dịp Tết nguyên đán.

"Trên lý thuyết là vậy nhưng thực tế việc này cũng phụ thuộc vào sự phê duyệt của Sở GD-ĐT. Nếu Sở GD-ĐT phê duyệt sớm, thu nhập tăng thêm quý 4 năm 2024 sẽ được chi trả đúng vào dịp Tết Nguyên đán này"- ông nói.

Như vậy, giáo viên có thể nhận thu nhập tăng thêm lên tới hàng chục triệu đồng bên cạnh lương hàng tháng. Ngoài ra, các trường cũng sẽ cân đối thu chi, có một khoản thưởng Tết cho giáo viên.

Theo Nghị quyết 185/2023 HĐND TPHCM ban hành về dự toán thu ngân sách nhà nước và thu chi ngân sách năm 2024 thì hệ số chi thu nhập tăng thêm tối đa áp dụng cho năm 2024 là 1,5 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ.

Với cách tính này thì một giáo viên mầm non hạng III, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm từ 7,37- 17,1 triệu đồng/tháng. Một giáo viên mầm non hạng II, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm từ 8,2- 17,4 triệu đồng/tháng. Giáo viên mầm non hạng I, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm từ 14- 22,3 triệu.

Trong khi đó, đối với giáo viên tiểu học, THCS, THPT hạng III, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm là 8,2- 17,4 triệu đồng/tháng. Giáo viên tiểu học, THCS, THPT hạng II, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm là 14- 22 triệu đồng/tháng. Giáo viên tiểu học, THCS, THPT hạng I, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm là 15,4- 23,7 triệu đồng/tháng.

Thu nhập tăng thêm ở TPHCM được trả theo quý, 3 tháng tính là 1 quý.