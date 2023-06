Giao hơn 11.000 m2 'đất vàng' không qua đấu giá cho FLC: Những ai liên quan?

TP - Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, ông Trịnh Văn Chiến và Nguyễn Đức Quyền (cựu Chủ tịch và cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) là những người liên quan các quyết định giao hơn 11.000 m2 đất vàng cho Tập đoàn FLC không qua đấu giá để thực hiện Dự án Khu nhà ở sinh thái xanh FLC (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa).

Việc giao đất không qua đấu giá nói trên sau đó đã được cơ quan Thanh tra khẳng định là không đúng quy định, dẫn đến nguy cơ làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

Ba lần quyết định giao đất không thông qua đấu giá tại một dự án

Cụ thể, lần giao đất đầu tiên là tại Quyết định số 2277 (ngày 21/7/2014) về việc giao đất có thu tiền đất sử dụng; cho thuê đất thực hiện dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại, nhà ở chung cư cao tầng cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (sau đây gọi tắt là FLC- PV) tại Khu đô thị Nam TP Thanh Hóa (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) do Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến ký.

Nội dung quyết định này nêu: Giao cho FLC 4.200m2 đất tại Khu đô thị Nam TP Thanh Hóa để thực hiện dự án Toà nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại, nhà ở chung cư cao tầng (sau này đổi tên là Dự án Khu nhà ở sinh thái xanh FLC) với hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Đồng thời, cho FLC thuê 11.822,5m2 đất tại khu đô thị Nam TP Thanh Hóa để thực hiện dự án Khu nhà thương mại và khuôn viên cây xanh, hành lang khu vực quanh 2 tòa nhà, với hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Đến ngày 22/10/2015, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 4228 thay thế cho Quyết định số 2277. Theo đó, quyết định 4228 có nội dung FLC được giao 15.184m2 có thu tiền sử dụng đất và 287,5m2 đất cho thuê tại Khu đô thị Nam TP Thanh Hóa để FLC thực hiện dự án.

Tiếp đó, ngày 1/9/2017, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tiếp tục ký Quyết định số 3288 điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 4228. Cụ thể, nội dung sau điều chỉnh tại quyết định là: Giao 15.471,5m2 đất cho FLC để thực hiện dự án Khu nhà ở sinh thái xanh FLC, trong đó giao 11.566,8m2 đất có thu tiền sử dụng đất; phần diện tích 3.904,7m2 đất đường giao thông nội bộ giao cho FLC quản lý xây dựng công trình theo quy hoạch.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hoá vào thời điểm tháng 7/2022 thì Khu đất thực hiện dự án Dự án Khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hoá tại vị trí đất có giá trị thương mại cao, được Nhà nước giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng nhưng giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất ở với diện tích 11.566,8m2 là vi phạm Khoản 8, Điều 12 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 97 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại Khoản 1, Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những nội dung không đúng quy định trong quá trình triển khai dự án này như việc cấp giấy chứng nhận nhà đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư; lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch; trình tự, thủ tục giao đất, xác định giá đất; phê duyệt và điều chỉnh dự án nhà đầu tư; triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh...

Nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm có liên quan

Trước đó, từ ngày 12 đến ngày 15/6/2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 29, đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, có nêu “Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc chấp thuận chủ trương, trong quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, trong giao đất, cấp giấy chứng nhận và tính tiền sử dụng đất, trong phân bổ quản lý và sử dụng ngân sách cho một số dự án, trong đó có các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC...”.

Trong số các cá nhân có vi phạm được Ủy ban Kiểm tra trung ương nêu có tên ông Trịnh Văn Chiến và ông Nguyễn Đức Quyền.

Liên quan đến các dự án của FLC tại Thanh Hóa, tháng 7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp cung cấp hồ sơ 7 dự án bất động sản do công ty cổ phần Tập đoàn FLC là chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Việc cung cấp hồ sơ các dự án trên để phục vụ việc điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan. Theo đó, trong 7 dự án mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Thanh Hóa cung cấp hồ sơ có Dự án Khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hóa.

Tại kết luận thanh tra liên quan Dự án Khu nhà ở sinh thái FLC Thanh Hoá, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã có kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh chuyển cơ quan công an điều tra dấu hiệu tội phạm trong việc giao hơn 11.000m2 đất đã được nhà nước giải phóng mặt bằng nhưng không thông qua đấu giá cho chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.