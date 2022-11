Giám đốc doanh nghiệp Nhật nói lý do lựa chọn phân phối mắc ca Việt

TPO - Chiều 9/11, tại Đắk Lắk, diễn ra lễ xuất khẩu container mắc ca Krông Năng chính ngạch đầu tiên qua thị trường Nhật Bản. Theo đại diện nhà nhập khẩu đến từ Nhật Bản, sản phẩm mắc ca của Việt Nam giữ được hương vị tự nhiên từ núi rừng Tây Nguyên nên được thị trường này đón nhận rất tích cực.

Ông Vũ Văn Mỹ - Chủ tịch UBND huyện Krông Năng - chia sẻ, lễ xuất khẩu nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh sản phẩm mắc ca của huyện; giúp các các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn huyện kết nối, hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp lớn trong nước và thế giới để tiêu thụ sản phẩm, góp phần thực hiện thành công, hiệu quả phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sạch, bền vững.

Chuyến hàng gồm hơn 2.200 thùng sản phẩm hạt mắc ca sấy, tổng trọng lượng hơn 6 tấn, do Công ty CP Damaca Nguyên Phương (Krông Năng) ký hợp tác phân phối độc quyền tại thị trường Nhật Bản với đối tác Công ty Olty Co., Ltd.

Chia sẻ về lý do lựa chọn mắc ca Việt Nam, ông Otsuka Tokuro - Giám đốc Công ty Olty - cho hay, trong một lần về Việt Nam, người của công ty ông đã mang hạt mắc ca qua Nhật làm quà và giới thiệu tới bạn bè đồng nghiệp. “Tôi rất ngỡ ngàng vì đó là lần đầu tiên được thấy hạt mắc ca có vỏ, giật mình hơn nữa là khi cho vào miệng nhai hạt giòn tan kèm hương vị thơm bùi của sữa làm tôi rất ấn tượng”, Otsuka Tokuro chia sẻ.

Theo vị giám đốc này, qua khảo sát, thị trường Nhật Bản chủ yếu đang bán các sản phẩm mắc ca bóc vỏ có tẩm gia vị, phần lớn xuất xứ từ châu Úc. Nhận thấy sản phẩm cùng chủng loại chưa lưu hành, công ty Olty đã mang một ít hạt mắc ca Việt Nam cho khách hàng và bạn bè xung quanh ăn thử, họ phản hồi rất tích cực.

“Hầu hết mọi người khen ngon, đặc biệt là sản phẩm giữ được hương vị tự nhiên từ núi rừng Tây Nguyên”, ông Otsuka Tokuro phấn khởi.

Theo ông Otsuka Tokuro, sau khi nhập trước một số lượng nhỏ để đánh giá thị hiếu thị trường, hôm nay hai bên đi đến ký kết và nhập lô container hạt mắc ca đầu tiên. Ngày 1/12 tới đây, sản phẩm mắc ca sẽ được bán tại 180 chuỗi siêu thị lớn trên khắp lãnh thổ Nhật Bản.

Dự kiến tháng 2/2023, Olty sẽ đưa hạt mắc ca này tham gia buổi triển lãm về thực phẩm lớn nhất tại Nhật Bản; công ty sẽ giới thiệu và phân phối hạt mắc ca Việt Nam đến nhiều nhà bán lẻ khác trên khắp lãnh thổ Nhật Bản. Sự cạnh tranh sẽ ngày càng lớn nên cần luôn duy trì chất lượng, không ngừng nỗ lực để đưa đến tay khách hàng sản phẩm tốt nhất.

Theo ông Lưu Văn Khôi - Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk, Nhật Bản là một đối tác lớn trong các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam, cũng là một trong những thị trường tiêu thụ mắc ca lớn trên thế giới hiện nay.

Ông Khôi cho biết, việc xuất khẩu chính ngạch thành công sản phẩm mắc ca sang thị trường nổi tiếng khó tính là Nhật Bản sẽ là tiền đề mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk nói chung, huyện Krông Năng nói riêng tiếp cận các thị trường lớn trên thế giới; giúp người nông dân thu được lợi nhuận cao hơn từ loại quả đặc sản được mệnh danh là “Nữ hoàng quả khô” này.

Để có được thành quả này, theo ông Khôi, các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã phải nỗ lực chuẩn bị và trải qua rất nhiều khâu kiểm tra của cơ quan chuyên môn hai nước, đáp ứng được yêu cầu về kiểm soát như sinh vật gây hại, an toàn vệ sinh thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, quy cách về đóng gói, truy xuất nguồn gốc…

“Người sản xuất cũng là người bán phải trân quý, nâng niu sản phẩm mình dày công tạo ra, thì người mua - người tiêu dùng cũng sẽ trân quý và sẵn lòng chi trả mức giá tương xứng. Mắc ca hay bất kỳ ngành hàng nông sản nào khác, bắt đầu được tạo dựng từ những giá trị hữu hình lẫn vô hình như vậy.

Nâng niu nông sản Việt - Nâng niu tâm hồn Việt - Nâng niu giá trị Việt” là thông điệp xuyên suốt hành trình tạo dựng, gìn giữ và quảng bá thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới”, Giám đốc Sở Công thương Đắk Lắk nhấn mạnh.