Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh

TPO - Ngày 3/4, HĐND tỉnh Bắc Giang họp kỳ thứ 26, trong đó có nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bắc Giang.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành miễn nhiệm 5 Ủy viên UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026 do nghỉ hưu hoặc chuyển công tác. Theo đó, HĐND tỉnh Bắc Giang miễn nhiệm ông Trần Minh Chiêu – Nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông và ông Trần Quang Tân – Nguyên Giám đốc Sở Công thương do nghỉ hưu.

HĐND tỉnh Bắc Giang cũng miễn nhiệm ông Ngô Biên Cương – Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ, ông Nguyễn Việt Phong – Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, bà Bùi Thị Thu Thủy – Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư do chuyển công tác.

Đồng thời, HĐND tỉnh Bắc Giang bầu bổ sung Đại tá Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang làm Ủy viên UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trước đó, ngày 17/2/2025, tại Công an tỉnh Bắc Giang, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Quang Vinh - Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Đại tá Nguyễn Quang Vinh đã trải qua nhiều vị trí, cương vị công tác khác nhau tại Công an cấp huyện, cấp tỉnh và Bộ Công an.

Tại kỳ họp lần thứ 26, HĐND tỉnh Bắc Giang xem xét nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội như nghị quyết bổ sung danh mục và phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư, danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, bổ sung các dự án phải thu hồi đất…