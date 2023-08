Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023 - Cúp VinFast: Lê Chúc An rộng cửa vô địch

TPO - Dẫn đầu cả ba vòng và tạo cách biệt 7 gậy so với vị trí thứ hai ở vòng đấu áp chót, tuyển thủ quốc gia Lê Chúc An đang đứng trước cơ hội lớn đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023 - Cúp VinFast.

Cuộc đua vô địch ở bảng nữ Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023 - Cúp VinFast đã dần ngã ngũ sau ngày thi đấu áp chót hôm nay tại Vinpearl Golf Hải Phòng. Lê Chúc An đang có cơ hội lớn để vô địch khi giữ ngôi đầu với điểm (+2), bỏ xa Đoàn Xuân Khuê Minh hạng 2 đến 7 gậy và Nguyễn Thảo My đứng thứ 3 tới 10 gậy.

Lê Chúc An dẫn đầu suốt 3 vòng, trong đó chia sẻ vị trí đầu bảng cùng Nguyễn Thảo My với vòng đấu 75 gậy. Sang vòng 2, golfer 15 tuổi đánh 70 gậy, qua đó độc chiếm đỉnh bảng ở điểm (+1) và dẫn trước đàn chị Thảo My 2 gậy. Đây cũng là điểm âm duy nhất của bảng nữ tính đến thời điểm này.

Ngày thi đấu áp chót, Chúc An thi đấu không suôn sẻ trong nửa chặng đầu khi mắc double bogey ngay hố xuất phát - hố 10, và thêm 1 bogey hố 17. Nhưng nửa vòng sau, golfer 15 tuổi dần lấy lại phong độ khi ghi cho mình 3 birdie và thêm 1 bogey, để khép lại vòng đấu (+1).

Trong năm nay, Lê Chúc An đang sở hữu phong độ thi đấu vô cùng ấn tượng và vươn lên trở thành golfer nghiệp dư nữ số một Việt Nam (hạng 399 nghiệp dư thế giới). Thành tích nổi bật nhất của golfer 15 tuổi là vị trí đầu bảng nữ tại vòng loại tuyển chọn đội tuyển quốc gia tham dự ASIAD-19, diễn ra tại Vinpearl Golf Nam Hoi An hồi đầu tháng 7.

Đương kim vô địch Đoàn Xuân Khuê Minh đánh 75 gậy ở vòng 3 để vươn lên vị trí thứ hai với điểm (+9), đẩy Thảo My xuống vị trí thứ ba với điểm (+12). Hôm nay, Thảo My tụt phong độ, chỉ ghi 1 birdie nhưng có tới 6 bogey. Thiệt hại nặng nhất của Thảo My ở hố 10 par 4 khi thừa tới 4 gậy - quadruple.

Đứng thứ 4 là golfer Ngô Bảo Nghi với điểm (+13), xếp trên 1 bậc và cách 3 điểm với Phạm Thị Yến Vi cùng Lê Thị Thanh Thúy (+16), đồng hạng 5.