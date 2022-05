Giải thể 3 trường cao đẳng Công an nhân dân trong năm 2022

TPO - Năm 2022 sẽ giải thể 3 trường cao đẳng Công an nhân dân và thành lập 3 trường trung cấp Công an nhân dân.

Tại buổi làm việc với Bộ GD&ĐT chiều 19/5, Bộ Công an cho biết đang thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường Công an nhân dân.

Theo đó, hệ thống các trường Công an nhân dân đã được sắp xếp, tổ chức lại từ 19 trường thành 12 trường. Theo lộ trình, năm 2022 sẽ giải thể 3 trường cao đẳng Công an nhân dân và thành lập 3 trường trung cấp Công an nhân dân.

Với công tác tuyển sinh đại học chính quy, Bộ Công an đã có những điều chỉnh để nâng cao chất lượng tuyển sinh, như: Tăng điều kiện tiêu chuẩn về học lực đối với thí sinh dự tuyển; ban hành chỉ tiêu tuyển sinh cho từng vùng, từng địa bàn; tăng thêm phương thức tuyển sinh để có thể tuyển thí sinh có năng lực ngoại ngữ tốt.

Hiện nay, Bộ Công an đang tập trung triển khai Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân giai đoạn 2022 - 2025, Đề án mở rộng thí điểm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên trong Công an nhân dân.

Về chương trình đào tạo, các trường Công an nhân dân đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đào tạo theo Danh mục ngành, chuyên ngành mới từ năm học 2022-2023. Các trường đồng thời chú trọng hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tính liên thông, thống nhất, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; tổ chức dạy và học trực tuyến đối với một số nội dung không thuộc danh mục bí mật nhà nước để đảm bảo vừa hoàn thành chương trình, vừa phòng, chống đại dịch COVID-19...