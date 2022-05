Thiếu giáo viên chương trình giáo dục phổ thông mới: Vừa chạy vừa xếp hàng

TPO - Tối 18/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ông Trương Vĩnh An, Thư ký Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đã ký Thông báo 66/TB-HĐT về việc thu hồi Thông báo 07 theo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT.

TPO - Do mâu thuẫn cá nhân, hai nữ sinh đã lao vào đánh nhau trong nhà vệ sinh. Vụ việc được cho là xảy ra ở nhà vệ sinh của Trường THCS Đồng Khởi (Quận 1, TPHCM).

TPO - Bộ Công an đã công bố Đề thi tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an sử dụng trong tuyển sinh đại học Công an nhân dân (CAND) năm 2022.