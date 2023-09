Giải mã lý do học sinh Hải Phòng mê mẩn FPT Schools

FPT School Hải Phòng là ngôi trường được học sinh khen hết lời không chỉ bởi môi trường học tập sáng tạo, năng động mà còn có đa dạng các hoạt động trải nghiệm. Đặc biệt, phải kể đến chương trình Tuần lễ định hướng tổ chức đầu năm học 2023 – 2024 đã khiến học sinh mê mẩn và thích thú.

Vũ Phạm Bảo Ngân: “Fschool Hải Phòng là nơi giúp em tự tin toả sáng tài năng"

Biết đến FPT School Hải Phòng từ sân chơi tài năng Fschool Talent Show 2023, Bảo Ngân đã vượt qua hàng trăm thí sinh xuất sắc giành ngôi vị Quán Quân của bảng A với tài năng belly dance. Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, cô bạn đã phần nào cảm nhận được môi trường học tập năng động, đa dạng sắc màu của Fschool Hải Phòng.

Bảo Ngân (6A5) cho biết: “Gia nhập Fschool Hải Phòng và tham gia các hoạt động trong 2 tuần định hướng em đã có cơ hội tham gia trải nghiệm nhiều sân chơi và ẵm được kha khá giải thưởng. Đó là giải F-Gen Talent từ cuộc thi The Next F-Gen, giải The Dreamers’ Award khi cùng các bạn đội Big Bag tham gia sự kiện F Gen Revolution…Ở bất kì hoạt động, sân chơi nào của trường em và các bạn đều có cơ hội được thể hiện tài năng và khám phá bản thân. Em tin từ chính nơi mình đã toả sáng, bản thân sẽ tiếp tục được vun đắp và trao cơ hội để phát triển trong tương lai.”

Phạm Hoàng Duy - Hoạt động thể thao đa dạng giúp thoả mãn đam mê

Với thế mạnh nổi bật về thể thao khi sở hữu một số thành tích đáng nể như: Huy chương đồng giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc, Giải Cầu lông các nhóm giải thiếu niên quốc gia...cậu bạn Phạm Hoàng Duy vô cùng thích thú với các hoạt động thể thao của FPT School Hải Phòng.

Sự kiện Sport day trong chương trình tuần lễ định hướng đã khiến Hoàng Duy ấn tượng và hào hứng hơn hẳn khi liên tiếp được “cháy" hết mình với các trận thi đấu cầu lông và được khám phá thử sức mình ở các bộ môn thể thao khác như: cờ caro, nhảy dây, đá cầu…

“Mỗi hoạt động thể thao đều mang cho em một nguồn năng lượng tươi mới và cảm xúc khó quên khi tham gia thi đấu. Em vốn là người khá trầm nhưng thể thao đã dần thay đổi em bởi mỗi lần tham gia em được thể hiện bản thân, được giao lưu kết nối với nhiều bạn bè hơn, đặc biệt là thấy tự tin hẳn. Trong năm học mới này, em sẽ được khám phá thêm 1 bộ môn thể thao mới – Võ Vovinam – mọi người hay gọi là đặc sản của học sinh trường F nên bản thân rất hào hứng”, Hoàng Duy chia sẻ.

Trần Minh Thư - Vừa trau dồi kiến thức vừa trang bị kỹ năng qua hàng loạt sự kiện

Với xuất phát điểm khá nổi bật khi sở hữu các thành tích “khủng": 3 HCV và 1 HCB giải Khiêu vũ thể thao Hải Phòng, 9 năm liên tiếp đạt Học sinh Giỏi từ 2008 – 2022 và góp mặt trong nhiều cuộc thi học sinh giỏi cuộc thi Toefl Primary Challenge, Khoa học Tự nhiên bằng Tiếng Anh, …cô bạn Trần Minh Thư đã quyết định lựa chọn FPT School Hải Phòng để gắn bó trong 3 năm cấp 3 và tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Là học sinh lớp 10, Minh Thư hiểu rõ tầm quan trọng của việc vừa trau dồi kiến thức vừa trang bị kỹ năng để xây dựng tiền đề cho giai đoạn học đại học sau này. Đây cũng là lí do chính mà cô bạn chọn FPT School Hải Phòng. Đặc biệt, sau khi tham gia 2 tuần định hướng ở trường cô bạn càng tự tin với quyết định của mình.

“Khác với một số trường học, trước khi chính thức bước vào năm học mới ở FPT School Hải Phòng em được tham gia 2 tuần định hướng với hàng loạt hoạt động, sự kiện với trải nghiệm giá trị. Những buổi học tập ôn luyện kiến thức, làm quen các phần mềm học tập Edunext, FSP hay thiết lập mục tiêu cá nhân với OKR đều giúp em xây dựng nền tảng cơ bản, mục tiêu rõ ràng cho một năm học mới. Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khoá như: Orientation talk, An toàn giao thông và phòng ngừa ma tuý học đường, ngày hội khoa học, ngày hội thể thao…không chỉ giúp em có cơ hội kết nối và giao lưu với bạn bè, thầy cô mà thông qua đó em tích luỹ thêm nhiều kiến thức xã hội, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống”, Minh Thư hào hứng kể.

Tại FPT School Hải Phòng, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được chú trọng phát triển các kỹ năng mềm quan trọng, trải nghiệm thực tế giúp các bạn có sự tự lập, chủ động trong học tập cũng như cuộc sống. Môi trường học tập giàu trải nghiệm chính là cách mà FPT School Hải Phòng đã và đang từng ngày mang đến cho học sinh thoả sức khám phá, phát huy tối đa tiềm năng của bản thân để từ đó mỗi cá nhân có thể tự viết nên câu chuyện về hành trình tuyệt vời của chính mình.