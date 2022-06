Giả mạo shop hàng hiệu lừa hàng chục tỷ đồng

TPO - Cao Phương Thảo lập tài khoản Facebook giả mạo hàng loạt shop bán hàng hiệu, lừa hàng chục tỷ đồng của nhiều người.

Ngày 5/6, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đang tạm giữ Cao Phương Thảo (SN 2001, trú tại xã Viên An, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, đầu tháng 6/2022, chị C. (trú tại Hà Nội) trình báo về việc khi đang ngồi ở quán cà phê trên đường Văn Cao (Liễu Giai, Ba Đình) và đặt mua qua trang Facebook “Meelle” 1 túi xách hàng hiệu.

Một lúc sau, tài khoản Facebook tên “Bùi Thị Minh Tâm” nhắn tin riêng cho chị C. giới thiệu là chủ shop “Meelle” và tư vấn các loại túi xách. Khi chị C. hỏi mua 2 chiếc túi xách thì được người này yêu cầu chuyển số tiền 47,9 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên "Cao Phương Thảo". Sau khi chuyển tiền, đối tượng chặn liên lạc với chị C. và chiếm đoạt số tiền.

Quá trình xác minh, cơ quan công an làm việc với chủ Facebook shop “Meelle xịn” thì được biết tài khoản Facebook tên “Bùi Thị Minh Tâm” nhắn tin với chị C. là tài khoản giả mạo để lừa đảo.

Ngoài ra, cũng có rất nhiều khách hàng của shop “Meelle xịn” phản ánh lại là đã bị tài khoản ngân hàng mang tên "Cao Phương Thảo" và một số tài khoản ngân hàng mang tên người khác lừa đảo chiếm đoạt tiền. Mở rộng vụ án xác định ngoài shop “Meelle xịn” ra còn có nhiều shop khác cũng bị nhóm đối tượng trên dùng để lừa đảo với hình thức tương tự.

Cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Cao Phương Thảo để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình, Thảo khai nhận đã lừa được rất nhiều người bằng các thủ đoạn như trên và chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hiện Công an quận Ba Đình đang tiếp tục mở rộng điều tra, để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.