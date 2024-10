Giá cau tăng kỷ lục, ‘cau tặc’ lộng hành khắp nơi

TPO - Thời gian qua, giá cau liên tục tăng cao là nguyên nhân dẫn đến nạn trộm cau, Công an Quảng Ngãi tăng cường tuần tra, quá đó bắt giữ nhiều “cau tặc”.

Ngày 15/10, Công an huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vừa liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều nhóm trộm cau trên địa bàn. Thủ đoạn chung là lợi dụng đêm tối hoặc các vườn cau xa nhà dân không người canh giữ để trèo, hái trộm cau.

Theo đó, vào khoảng 15h chiều ngày 13/10, Công an xã Sơn Ba (huyện Sơn Hà) nhận tin báo ở một vườn cau tại thôn Làng Bung có người lạ mặt vào hái trộm cau.

Tiếp nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt truy bắt. Thấy công an, kẻ trộm nhanh chóng chạy thoát lên núi. Qua tiến hành xác minh, truy xét, công an đã xác định Đ.V.S. (31 tuổi, trú thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà) là thủ phạm đã hái trộm cau tại thôn Làng Bung.

Làm việc, S. thừa nhận toàn bộ hành vi. Tang vật được công an thu giữ là 2 buồng cau và 2 xe máy.

Hay vào khoảng 12h trưa ngày 13/9, Công an huyện Sơn Hà phát hiện, bắt quả tang nhóm 3 người có hành vi trộm cau gồm Đ.N.H., Đ.H.A.T. (16 tuổi) và Đ.Q.P. (15 tuổi, cùng trú xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà). Tang vật thu giữ được là 12kg cau tươi và 1 xe máy.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận do giá cau tươi tăng cao nên nảy sinh ý định trộm đem bán.

Cũng trong tháng 9 vừa qua, Công an xã Sơn Ba (huyện Sơn Hà) đã bắt quả tang 4 “cau tặc” là P.V.P., P.Q.H., P.V.M. và P.M.T. (cùng trú thôn Đồng Dinh, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ) có hành vi trộm 39kg cau của ông Đ.V.N. (trú thôn Làng Già, xã Sơn Ba). Nhóm trộm này bị xử phạt hành chính tổng số tiền 10 triệu đồng.

Theo công an, tất cả các nhóm trộm cau bị bắt giữ đều khai nhận vì giá cau tươi tăng cao đột biến, hiện dao động từ 70.000 - 80.000 đồng/kg nên nảy sinh lòng tham và thực hiện các vụ trộm.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Vương - Trưởng Công an xã Sơn Ba (huyện Sơn Hà) cho biết, năm nay giá cau liên tục tăng cao. Chính vì giá cao như vậy nên nhiều đối tượng đã nảy sinh lòng tham, lẻn vào vườn của người dân để hái trộm cau đem bán. “Với quyết tâm loại bỏ tình trạng trộm cắp cau trong mùa cau lên giá, chúng tôi sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và pháp luật trong công tác bắt và xử lý loại đối tượng này…” - Thiếu tá Vương nói.

Quảng Ngãi, nổi tiếng với diện tích trồng cau rộng lớn, tập trung chủ yếu ở huyện miền núi Sơn Tây và huyện Nghĩa Hành. Chưa có năm nào giá cau ở mức cao và kéo dài trong thời gian kỷ lục như năm nay. Tình trạng trên đã tạo nên “cơn sốt” tại nhiều địa phương của Quảng Ngãi. Từ cây cau, nhiều hộ dân đã có thu nhập “khủng”, cá biệt có hộ ước tính thu về gần tỷ đồng. Nếu như các năm trước, giá cau đầu vụ dao động từ 4.000-7.000 đồng/kg thì năm 2024, ngay từ đầu vụ, giá cau đã trên 45.000 đồng/kg (cả cuống lẫn quả) và tiếp tục tăng đến tận thời điểm hiện tại. Tháng 6, giá cau tươi luôn ở mức cao, dao động từ 45.000-57.000 đồng/kg, sau đó tăng lên hơn 60.000 đồng/kg. Đến tháng 10, giá cau chạm mốc 80.000 đồng/kg, sau đó giảm nhẹ nhưng ở vẫn mức trên 78.000 đồng/kg. Trước tình trạng này, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi cũng không khuyến khích trồng ồ ạt cau do chưa dự báo được thị trường tiêu thụ. Thay vào đó, nên phát triển thêm một số giống cây khác như ổi, chuối... để đa dạng nguồn thu nhập.