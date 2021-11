'Cau tặc' hoành hành

TP - Quấn thép gai lên thân cây, bọc lưới sắt bảo vệ quả, lắp camera theo dõi 24/24 giờ… là những biện pháp người dân đối phó với đạo chích trộm cau. Tuy vậy, kẻ trộm vẫn bạo gan, lộng hành khi giá cau tăng kỷ lục.

Đã dùng thép gai giăng kỹ hàng cau trước nhà song ngày nào bà Lê Thị Loan (thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cũng phải để mắt đến. “Tôi trồng cau để làm cảnh là chính. Trước nay không bị trộm, năm nay giá cau tăng vọt, nên kẻ xấu đột nhập cắt sạch 3 buồng cau, giờ có 1 buồng đang ra quả. Mất cau, mất tiền đã đành, tôi lo nhất là kẻ trộm manh động, gây mất an ninh trật tự”, bà Loan cho hay.

Cách nhà bà Loan không xa, ông Đặng Ngọc Thuận cũng bị mất 4 buồng cau hồi cuối tháng 10/2021. “Cách hôm bị trộm mấy ngày, có vài thanh niên đến hỏi mua cau nhưng tôi không bán. Ai ngờ, đêm đến tôi nghe tiếng chó sủa, chạy ra thì ba kẻ lạ mặt đã cắt xong buồng cau, lên xe máy bỏ trốn”, ông Thuận nói và cho biết thêm, đã dùng lưới sắt bọc kỹ buồng cau nhưng vẫn chưa an tâm vì kẻ trộm rất manh động và liều lĩnh.

Anh Nguyễn Đình Long (thôn 6, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) có vườn cau rộng 0,5ha cho biết, chưa năm nào, nạn trộm cau lại phổ biến như hiện nay. “Trước đây, hiếm lắm nhà tôi mới bị trộm cau, số lượng cũng không đáng kể. Năm nay cau tăng giá nên kẻ xấu hoạt động nhiều và liều lĩnh hơn. Trong nhà tôi đã lắp camera 24/24 giờ, còn ngoài rẫy thì quấn thép gai lên cây nhưng từ đầu mùa đến nay cũng bị mất vài chục ký. Giống cau nhà tôi thân cao nên kẻ xấu khó ra tay hơn. Ngày nào tôi cũng ra rẫy canh chừng kẻ trộm, rất vất vả”, anh Long chia sẻ. Theo anh Long một trong những lý do chính là giá cau tươi cao ngất ngưởng. Những năm trước, giá cau không quá 40 nghìn đồng/kg, năm nay, giá cao tăng vọt, có thời điểm trên 95 nghìn đồng/kg.

Chờ ngày truy tố vẫn đi trộm cau

Đó là trường hợp của bị can Phạm Trường Lộc (19 tuổi, trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar). Sáng 22/9, Lộc rủ đồng bọn chở mình đến rẫy một hộ dân ở xã Quảng Tiến (cùng huyện) cắt trộm 2 bao cau. Khi cả hai nổ máy chuẩn bị tẩu thoát thì bị chủ vườn phát hiện, truy hô, điện thoại báo công an xã truy bắt đối tượng cùng tang vật 54kg cau tươi. Hội đồng định giá số cau mà Lộc trộm có giá trị hơn 3,8 triệu đồng. Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Cư M’gar ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Trường Lộc về tội Trộm cắp tài sản; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư M’gar đề nghị truy tố trước pháp luật. Ngày 3/11, cơ quan này đã ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND huyện thụ lý xét xử.

Đang chờ ngày hầu tòa, Lộc vẫn “ngựa quen đường cũ”, rủ đồng bọn mới trộm hơn 37,5kg cau tại thị trấn Quảng Phú và xã Quảng Tiến vào ngày 2/11. Hai ngày sau, hành vi phạm pháp của Lộc bị công an phát hiện. Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Trường Lộc về tội trộm cắp tài sản.

Trung tá Dương Thế Bình- Đội trưởng Đội điều tra Tổng hợp Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, các đối tượng trộm cau thường lợi dụng thời điểm đêm tối, khi gia chủ vắng nhà hoặc không có ở rẫy để hành động. Nhiều hộ dân bị trộm cau nhưng do không xác định được rõ số lượng cau bị mất, giá trị tài sản bị trộm thấp nên ngại trình báo công an. Dẫu vậy, qua nắm bắt thông tin từ quần chúng, Công an huyện Cư M’gar cùng lực lượng công an xã, thị trấn tích cực vào cuộc điều tra, xử lý đối tượng vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…

Không riêng Đắk Lắk, nạn trộm cau cũng hoành hành tại các vùng quê tỉnh Đắk Nông. Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng gồm: Phạm Văn Ninh (29 tuổi), Phạm Văn Tuấn (24 tuổi), Nguyễn Văn Dương (19 tuổi), Vương Đình Hợp (20 tuổi, cùng trú huyện Krông Nô) điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, từ ngày 1-10/10, các đối tượng trên trộm khoảng 1,8 tạ cau của nhiều hộ dân trên địa bàn huyện, bán lấy tiền tiêu xài.