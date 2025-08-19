GELEX Connection: Tiếp tục hợp tác với nhiều trường đại học danh tiếng

Trong khuôn khổ dự án GELEX Connection thu hút nguồn nhân tài chất lượng cao, trong tháng 8/2025, Tập đoàn GELEX tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều trường đại học uy tín cũng như có tầm ảnh hưởng tại khu vực phía Nam.

Đó là trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE), trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Kinh tế TP.HCM. Đây là những đơn vị có vai trò then chốt trong hệ thống giáo dục đại học phía Nam, sở hữu thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và quản trị - các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế số và công nghiệp hiện đại.

Với sự hợp tác này, sinh viên sẽ có cơ hội tham quan và trải nghiệm học tập tại GELEX và Công ty thành viên, với nhiều cơ hội thực tập, cơ hội việc làm và nhận tài trợ học bổng. Ngoài ra, GELEX cũng sẽ có những chương trình Talkshow dành cho sinh viên; đồng hành cùng với các trường trong hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).

PGS.TS. Châu Đình Thành – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM bày tỏ niềm vinh dự khi hợp tác cùng GELEX, một trong những tập đoàn đầu tư đa ngành hàng đầu tại Việt Nam. Ông nhấn mạnh đây là cơ hội để sinh viên của trường tiếp cận công nghệ hiện đại, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và tư duy đổi mới sáng tạo. Việc hợp tác này không chỉ là bước khởi đầu cho mối quan hệ chiến lược giữa hai bên, mà còn tạo nền tảng cho những thế hệ kỹ sư có chuyên môn cao, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường lao động.

Ông Nguyễn Trọng Trung – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEX ký kết Thỏa thuận hợp tác với Lãnh đạo trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Cùng với HCMUTE, trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM cũng là một đơn vị hàng đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về kỹ thuật. Lãnh đạo nhà trường bày tỏ sự đồng tình với những định hướng hợp tác của tập đoàn, đồng thời đề xuất mô hình hợp tác hiệu quả, tham khảo mô hình của các nước tiên tiến như Nhật Bản mà Trường đang hợp tác. Theo đó, đôi bên sẽ phối hợp để thống nhất đề bài, xây dựng lộ trình hợp tác ngắn hạn và dài hạn, từng bước triển khai và xúc tiến các hạng mục hợp tác theo kế hoạch đặt ra.

Với việc hợp tác lần này, GS.TS. Sử Đình Thành – Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM khẳng định nhà trường có nhiều thế mạnh và kinh nghiệm trong nghiên cứu kinh tế, hiện nhà trường cũng đang đầu tư thêm mảng công nghệ. Lãnh đạo nhà trường kỳ vọng với sự liên kết lần này, sẽ cùng có những dự án đầu tư, dự án nghiên cứu, nâng cao giá trị, hiệu suất, hiệu quả của đôi bên.

Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn GELEX ký kết Thỏa thuận hợp tác với Lãnh đạo Đại học Kinh tế TP.HCM

Tập đoàn GELEX – là một trong những tập đoàn đầu tư đa ngành hàng đầu Việt Nam đã và đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong các lĩnh vực Thiết bị điện; Khu Công nghiệp và Bất động sản; Vật liệu xây dựng; và mới đây là mở rộng sang lĩnh vực Tài chính ngân hàng.

Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn GELEX chia sẻ về giai đoạn chuyển mình của đất nước, một thời kỳ sôi động, nhiều thách thức nhưng cũng có rất nhiều cơ hội. Tập đoàn GELEX có chiến lược trở thành Tập đoàn đầu tư số 1 Việt Nam, là biểu tượng của tăng trưởng, hiệu quả và bền vững. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, GELEX xác định đầu tư cho nghiên cứu khoa học và con người, với nguồn ngân sách không giới hạn.

Việc hợp tác toàn diện giữa GELEX và các trường đại học uy tín sẽ tạo nguồn ứng viên tiềm năng, chất lượng trong lĩnh vực công nghiệp – công nghệ cao, cũng như các mảng đầu tư mới cho Tập đoàn, gia tăng các giá trị cho công tác nghiên cứu phát triển (R&D).

Với mong muốn tạo hệ sinh thái đồng bộ và toàn diện giữa Tập đoàn và các trường đại học, dự án GELEX Connection đã được khởi tạo với lộ trình thực hiện trong 10 năm (2025 - 2035). Sự hợp tác này không chỉ nhằm thu hút nguồn nhân tài chất lượng cao cho tập đoàn, mà còn hướng tới một tầm nhìn xa hơn, một khát vọng lớn hơn: tạo ra nguồn nhân tài có khả năng dẫn dắt sự chuyển đổi công nghiệp và kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Với GELEX, đầu tư vào con người chính là đầu tư vào tương lai. Giá trị của con người – của trí tuệ và khát vọng – sẽ luôn là nền tảng bền vững nhất.