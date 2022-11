Gây khó chính mình

TP - Donald Trump vừa tuyên bố tranh cử tổng thống lần ba liên tiếp. Ngày 15/11, ông gửi đơn lên ủy ban bầu cử và mở tài khoản gây quỹ.

Bố cáo tái đấu có thể khiến Trump tự đẩy nhanh hơn quá trình tiến tới chấm dứt chuỗi ảo tưởng, song cũng phần nào cho thấy ngay cả một tổng thống Mỹ duy nhất bị luận tội hai lần vẫn có quyền hy vọng.

Công thức cấu thành buổi diễn thuyết kéo dài hơn tiếng vẫn thế. Ông khoe thành tích thời của mình, kèm công kích tổng thống Joe Biden. Ngược lại, ông không đả động gì dòng thác bất lợi đổ ầm ầm lên số phận phức tạp của ông. Không chỉ nói dối và thất bại điều hành ứng phó đại dịch COVID-19, ông tiếp tục bóp méo vụ kích động bạo loạn gây đổ máu ở tòa nhà quốc hội.

Diễn ngôn trôi theo những gì đã thành hình: nói xấu và gây chia rẽ. Ông là tổng thống duy nhất chưa bao giờ đạt tỷ lệ ủng hộ 50% trong các thăm dò của Viện Gallup từ 1938 đến nay. Ông kết thúc nhiệm kỳ với tỷ lệ ủng hộ 29-34%, mức thấp nhất của bất kỳ tổng thống Mỹ nào kể từ khi các cuộc thăm dò dư luận bắt đầu được áp dụng năm 1824.

Hình ảnh của ông kể từ khi tham gia chính trường toàn màu xám. Theo khảo sát năm 2021 của mạng truyền hình cáp và vệ tinh Mỹ (C-SPAN) từ các sử gia chuyên theo dõi tổng thống, ông đạt điểm thấp nhất về quyền lực tinh thần và kỹ năng hành pháp. Viện Siena College Research Institute cho hay ông là tổng thống nghèo nhất về tri thức nền tảng, tính nhất quán, và trí tuệ.

Cảnh báo của trùm truyền thông người Mỹ gốc Úc Rupert Murdoch, bạn thân của Trump và nổi tiếng về tiên tri thành bại của nhiều đời tổng thống, không khiến ông nao núng. Những năm 1970, thủ tướng Úc Gough Whitlam bỏ ngoài tai lời ngọt nhạt của Murdoch để, 10 tháng sau, bị phế truất. Có tới 18 đời thủ tướng Úc, 13 thủ tướng Anh, và 10 tổng thống Mỹ hay suy xét cách mắng mỏ của Murdoch để hoàn thiện túi khôn của mình.

Tự tin thượng đài lần nữa, ông dường như không còn nhớ tới Murdoch. Trùm báo chí từng kết thúc một cuộc điện thoại với tổng tư lệnh Trump bằng cách cúp máy rồi gọi ông là “thằng đần”. Tối 15/11, truyền hình Fox News cắt phần thông báo chiến dịch tranh cử của Trump; The New York Post đặt cuối trang nhất tựa đề bất kính “Gã Florida Tuyên bố”. Còn Ban Biên tập The Wall Street Journal gọi ông là “kẻ thất thế” và đoán ông hầu chắc thua. Nhưng ai mà biết, trong một nền dân chủ không ngăn cản bất cứ ai, kẻ mang đầy thương tích ngày nào đó hồi chuyển, thực tâm muốn làm mới bản thân, thì sao.