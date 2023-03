Gần một tỷ đồng hỗ trợ người dân biên giới Đắk Nông

TPO - Gần 1 tỷ đồng vừa được Cục công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Đắk Nông xây dựng các công trình ý nghĩa, trao tặng quà cho người dân biên giới Tuy Đức (Đắk Nông), trong chương trình Tháng ba biên giới.

Ngày 12/3, Cục công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Đắk Nông, tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới- Biên cương Tổ quốc tôi”, tại huyện biên giới Tuy Đức (Đắk Nông).

Tại chương trình, Trung tá Đồng Đức Vũ, Trưởng ban Thanh niên Công an Nhân dân (CAND, thuộc Bộ Công an) cho biết, chương trình “Tháng ba biên giới- Biên cương Tổ quốc tôi” phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên hướng tới người dân, chiến sĩ vùng biên, tạo mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức đoàn với lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới.

Đây cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên tưởng nhớ và tri ân các thế hệ cha, anh, đồng bào và chiến sĩ đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân và dân ở địa bàn biên giới…

Với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”, chương trình “Tháng ba biên giới” được tổ chức tại huyện biên giới Tuy Đức, với hàng loạt các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tổng số tiền các hoạt động gần 1 tỷ đồng như: Làm khoảng 1km công trình thắp sáng đường biên; tặng 2 căn nhà khăn quàng đỏ (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng); tặng 5 máy tạo ôxy và 100 phần quà cho Bệnh xá Công an tỉnh; xây 2 sân chơi thiếu nhi với số tiền 60 triệu; tặng 10.000 giống cây mắc ca, trị giá khoảng 100 triệu và 200 phần quà cho học sinh và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Đắk Buk So với tổng trị giá 50 triệu…

Cùng với đó, Chương trình “Tháng Ba biên giới” cũng hỗ trợ kinh phí xây 2 căn nhà 19/8 cho 2 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tuy Đức có hoàn cảnh khó khăn; trao 7 máy lọc nước cho Công an 7 xã biên giới trên địa bàn tỉnh; xây cầu dân sinh tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức trị giá 300 triệu đồng; thăm, tặng quà Công an xã Đắk Buk So, Đồn Biên phòng Tuy Đức...

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an cho hay, chương trình được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng đối với tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ tỉnh Đắk Nông và tuổi trẻ CAND nói riêng, là thời điểm các cấp bộ đoàn cả nước bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, khởi đầu một nhiệm kỳ mới với khí thế quyết tâm, với khát vọng của tuổi trẻ.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh, năm 2023 là năm toàn lực lượng CAND đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, hướng tới 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Cục công tác đảng và công tác chính trị cảm ơn Công an tỉnh Đắk Nông, Tỉnh Đoàn Đắk Nông, cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể, các nhà tài trợ phối hợp tổ chức thành công chương trình trên…