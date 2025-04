Gần 4,8 triệu khách đi tàu điện Hà Nội trong 3 tháng

TPO - Ông Khuất Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) - cho biết, 3 tháng đầu năm, đơn đã vận hành an toàn 39.070 lượt tàu, phục vụ gần 4,8 triệu lượt hành khách, tăng 13,3% so với cùng kỳ.

Chiều 10/4, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cho biết (Hanoi Metro), Công ty đã tổ chức vận hành tuyệt đối an toàn 39.070 lượt tàu, phục vụ hơn 4,78 triệu lượt hành khách, tăng 13,3% so với quý I/2024.

Phân tích cụ thể kết quả trên, ông Hùng cho biết, tuyến Cát Linh - Hà Đông đạt 3,23 triệu lượt hành khách, tăng 13,3% so với cùng kỳ; doanh thu từ vé đạt hơn 20 tỷ đồng, tăng 9,1%; tuyến Nhổn - ga Hà Nội đạt 1,49 triệu lượt hành khách, doanh thu đạt hơn 9,3 tỷ đồng.

Để giúp tăng sản lượng và giúp hành khách kết nối thuận lợi hơn với đường sắt đô thị, ông Hùng cho biết, trong quý I, Hanoi Metro đã phối hợp với các đơn vị vận tải như Transerco, Trí Nam, VinBus, Xanh SM, Grab Việt Nam... để tăng cường kết nối đa phương thức để vận chuyển khách tiếp cận các ga tàu thuận lợi.

Kế hoạch hoạt động, sản xuất trong năm nay, lãnh đạo Hanoi Metro cho biết, Công ty đã xây dựng kế hoạch vận hành tổng số 161 nghìn lượt tàu, tăng 46,8% so với năm 2024, vận chuyển hơn 19 triệu hành khách, doanh thu đạt hơn 111 tỷ đồng, tăng 24,3% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế hơn 20,7 tỷ đồng, tăng 34,5% so với năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - cho biết, Hanoi Metro đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ vận chuyển hành khách, thu hút người dân đi lại bằng phương tiện công cộng luôn tăng cao.

Với định hướng phát triển thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu công ty cần sớm có kiện toàn công tác cán bộ để ổn định lâu dài. Trên tinh thần chỉ đạo Trung ương và thành phố, Công ty phải xác định đường sắt đô thị là phương tiện chủ lực khắc phục ùn tắc giao thông và phát triển đô thị hướng đến giao thông xanh, giao thông sạch, an toàn.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cũng yêu cầu các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh kết nối các phương tiện công cộng với công ty để thu hút người dân từ bỏ phương tiện cá nhân.