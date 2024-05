Ford nhận cú hích lớn từ dòng xe hybrid

TPO - Hãng xe Ford mới đây đạt kỷ lục doanh số bán xe hybrid trong một tháng tại Mỹ sau khi ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 93,6% đối với mẫu F-150 hybrid trong tháng 4.

Sự đón nhận của khách hàng đối với xe hybrid của Ford đang ngày càng tăng. Minh chứng là doanh số bán xe hybrid tại Mỹ của hãng đã đạt 17.997 chiếc trong tháng 4.

Con số này tăng tới 60% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là kỷ lục về doanh số trong một tháng của Ford đối với dòng xe hybrid.

Trong đó, sản phẩm dẫn doanh số hàng đầu của họ là bán tải F-150 Hybrid với mức tăng 93,6% trong tháng 4. Qua đó, mẫu xe này trở thành chiếc bán tải hybrid kích cỡ lớn bán chạy nhất tại Mỹ với 19.365 xe, vượt qua Tundra hybrid với 17.102 chiếc.

Bên cạnh F-150 Hybrid, Ford còn có Maverick Hybrid là mẫu xe bán tải hybrid bán chạy nhất tại Mỹ nói chung. Cụ thể, mẫu xe đã có 26.601 chiếc đã được bán ra trong năm nay, tăng 73,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài dòng hybrid, Ford cũng ghi nhận dấu hiệu tốt về doanh số xe điện với mức tăng 129,2% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng có được chủ yếu là do sự quan tâm từ công chúng dành cho mẫu Mustang Mach-E ngày càng lớn, với doanh số bán hàng tăng 204,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo doanh số tháng 4, Ford đã bán được 8.019 chiếc xe điện, tăng mạnh so với con số 3.499 chiếc được bán vào năm ngoái. Trong đó có 4.893 chiếc Mustang Mach-E, 2.090 chiếc F-150 Lightning và 1.036 chiếc E-Transit. Mỗi mẫu xe điện của Ford đều có doanh số tăng ít nhất 56% so với tháng 4 năm ngoái.

Dẫu vậy, doanh số tổng của Ford trong tháng 4/2024 lại giảm 2.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Những nguyên nhân được chỉ ra bao gồm tháng 4 năm nay có ít ngày bán hàng hơn năm ngoái cùng với sự sụt giảm của dòng F-Series và các mẫu SUV như Bronco hay Escape.

Ở mảng xe điện, mặc dù ghi nhận doanh số tháng 4 tăng nhưng con số tổng của quý I lại giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Kéo theo đó là sự tụt dốc về doanh thu lên tới 84%, xuống còn mức 100 triệu USD cùng khoản lỗ 1,3 tỷ USD chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm.