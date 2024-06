Eximbank nhận giải thưởng Sản phẩm Công nghệ & Chuyển đổi số tiêu biểu 2024

Với nỗ lực không ngừng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số , ngày 06/06/2024 vừa qua, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vinh dự nhận được giải thưởng Sản phẩm Công nghệ & Chuyển đổi số tiêu biểu năm 2024.

Hạng mục Sản phẩm Công nghệ và Chuyển đổi số tiêu biểu 2024 nằm trong Chương trình bình chọn sản phẩm/dịch vụ quản lý tài chính tiêu biểu được Báo Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đây là chương trình bình chọn đáp ứng theo các thông lệ quốc tế tốt nhất về giải thưởng ngành quản lý tài sản, có tiêu chí đánh giá rõ ràng, được bình xét bởi Hội đồng bình chọn là các chuyên gia độc lập có uy tín trong và ngoài nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hướng Minh – Phó Tổng Giám đốc Eximbank cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng Sản phẩm Công nghệ & Chuyển đổi số tiêu biểu năm 2024.Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đưa ra những sản phẩm dịch vụ ngân hàng có hàm lượng công nghệ cao để mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp của Eximbank”.

Đặc biệt, với mong muốn tạo nên bước đột phá đầy ấn tượng trong hành trình phát triển, hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập, vừa qua, Eximbank đã lên chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số. Và việc được vinh danh giải thưởng Sản phẩm Công nghệ & Chuyển đổi số tiêu biểu năm 2024 là thành quả khẳng định nỗ lực không ngừng nghỉ của ngân hàng.Đây cũng chính là một trong những tiền đề góp thêm động lực bứt phá không giới hạn để ngân hàng đặt ra các mục tiêu tham vọng lớn hơn với quyết tâm đưa Eximbank trở lại vị thế ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam.

Theo đại diện Eximbank, ngân hàng đang bước vào cuộc đua số hoá với mục tiêu cung cấp các sản phẩm tài chính đa dạng, chất lượng cao. Đích đến của Eximbank là liên tục nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển nền tảng khách hàng.

“Chúng tôi đã có những bước chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn mới để mở rộng các cơ hội kinh doanh ở các phân khúc chiến lược trong năm 2024. Eximbank xác định công nghệ sẽ là động lực dẫn dắt sự đổi mới và phát triển của tổ chức theo cả chiều sâu và chiều rộng. Chúng tôi đang không ngừng đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống công nghệ với mục tiêu hiện đại - xanh - an toàn - bảo mật. Đây cũng chính là con đường tạo ra sự khác biệt của Eximbank trên thị trường và thu hút khách hàng. Đồng thời góp phần vào việc hiện thực hoá mục tiêu Chuyển đổi số Quốc gia và Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ”, đại diện Eximbank khẳng định.

Được biết, trước đó, nhà băng này đã ưu tiên triển khai các dự án số trên toàn hệ thống, chuẩn hoá và tối ưu quy trình quản lý, vận hành và kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ. Song song đó, ngân hàng cũng ứng dụng công nghệ đổi mới sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và khách hàng. Kết quả, Eximbank đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá về thương hiệu và sản phẩm thời gian qua như: Giải thưởng Sao Khuê 2024 hạng mục Sản phẩm xuất sắc lĩnh vực Ngân hàng số ứng dụng Mobile banking – Eximbank Ebiz; Giải thưởng “Ngân hàng có Khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất Việt Nam 2023 - Most Volume Traded” và Giải thưởng "Ngân hàng Năng động nhất thị trường ngoại hối Việt Nam 2023 - Most Active Bank” do Sở Giao dịch Chứng khoán London trao tặng; Giải thưởng Thanh toán quốc tế xuất sắc từ Ngân hàng Citibank, Giải thưởng Ngân hàng triển vọng Việt Nam 2023 (Asiamoney);…

Với định hướng “khách hàng là trọng tâm, hiệu quả là chính yếu” cùng phương châm “Tận tâm, tận lực, tận cùng”, trong thời gian tới, Eximbank xác định phải tiếp tục xây dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển và tìm ra những động lực mới để bứt phá mạnh mẽ. Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Eximbank đồng lòng, quyết tâm đưa Eximbank trở lại vị thế vốn có ban đầu, đánh dấu con đường phát triển bền vững của ngân hàng.

Hiện nay, với nền tảng giao dịch điện tử có thể xem là tốt nhất và bề dày 34 năm kinh nghiệm trong hoạt động thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, tài trợ thương mại, Eximbank được các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá là một trong những định chế tài chính có tốc độ phát triển mạnh mẽ trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng để phục vụ cộng đồng. Ngân hàng có mạng lưới 215 điểm giao dịch trải rộng khắp cả nước; thiết lập quan hệ đại lý với gần 900 định chế tài chính quốc tế tại 70 quốc gia trên toàn thế giới.