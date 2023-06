EVNCPC: Đảm bảo cấp điện tại 462 địa điểm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sẵn sàng các phương án cấp điện phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 tại 13 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định tại 46 2 địa điểm, gồm 423 điểm thi và 39 địa điểm của Ban chỉ đạo điều hành, in sao đề, chấm thi. Trong đó, các đơn vị có nhiều điểm thi như: Quảng Nam (59 điểm), Bình Định (46 điểm), Gia Lai (44 điểm), Thừa Thiên Huế (42 điểm).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023được tổ chức trên cả nước trong các ngày từ 27- 30/6. Để đảm bảo cấp điện phục vụ kỳ thi, EVNCPC yêu cầu các Công ty Điện lực thành viên chủ động, phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi trung học phổ thông tại địa phương đảm bảo cấp điện phục vụ tốt kỳ thi: các địa điểm in sao đề thi tại các tỉnh, thành phố; các điểm tổ chức coi thi, chấm thi. Trong đó, riêng với các địa điểm in sao đề thi do các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố thông báo, EVNCPC đảm bảo cấp điện liên tục 24/24 giờ.

Ông Lê Hoàng Anh Dũng - Phó Tổng giám đốc EVNCPC cho biết, hiện nay, với tình hình cung ứng điện gặp nhiều khó khăn, Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc đang tập trung đẩy mạnh triển khai các biện pháp cấp bách cấp ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước. Để đáp ứng yêu cầu đảm bảo cấp điện phục vụ kỳ thi, EVNCPC đã chỉ đạo tổ chức các đơn vị trực tăng cường xử lý sự cố, sửa chữa điện tại các Tổ thao tác lưu động, Đội quản lý vận hành, Đội sửa chữa nóng (hotline)… trong các ngày diễn ra kỳ thi. Các Công ty Điện lực đã phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi trung học phổ thông tại địa phương chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị, phương tiện, máy phát điện dự phòng và có chế độ ứng trực phù hợp để kịp thời xử lý sự cố, chuyển đổi phương thức vận hành hoặc chạy máy phát dự phòng, nhanh chóng cấp điện lại cho các địa điểm thi khi xảy ra sự cố.

Trong khoảng thời gian diễn ra kỳ thi, EVNCPC yêu cầu không thực hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp cấp điện cho các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi tại địa phương, trường hợp xảy ra sự cố cũng đã chuẩn bị phương án dự phòng, để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho các địa điểm này.