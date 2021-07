Em trai 'soái ca' của Huyền My được tuyển thẳng đại học

TPO - Em trai của Á hậu Huyền My đạt số điểm tốt nghiệp là 51,1 và được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương.

Mới đây, Á hậu Huyền My đã hào hứng khoe trên trang cá nhân điểm thi của em trai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 và nhận được sự chú ý của cư dân mạng.

Theo đó, Việt Anh đạt được tổng điểm là 51,1; trong đó 5 môn đạt 41,1 cộng với 10 điểm tối đa môn tiếng Anh (vì đã có điểm lelts 6.0 nên được tính là 10 điểm và không cần thi tiếng Anh).

Với thành tích cực kỳ ấn tượng này, em trai của Á hậu Huyền My được tuyển thẳng vào chương trình quốc tế của ĐH Ngoại Thương và dự định cuối năm sẽ đi du học tại Anh.

Chia sẻ về thành tích của em trai, Huyền My cho biết: "Cả gia đình My rất vui mừng vì thành tích của Việt Anh và chắc chắn sẽ có một phần thưởng lớn để khích lệ tinh thần cho em. My cảm thấy rất thương em vì năm nay tình hình dịch bệnh nên việc học online rồi thi cử gặp nhiều vất vả. Thành tích này là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của em trong suốt thời gian qua".

Em trai của Huyền My kém cô 8 tuổi và thường xuyên xuất hiện cùng chị gái tại các sự kiện. Anh chàng luôn gây chú ý với các fan vì ngoại hình cao ráo, điển trai và khuôn mặt thanh tú tựa các nam diễn viên Hàn Quốc.

Không chỉ điển trai, Việt Anh còn có thành tích học tập ấn tượng. Cậu theo học cấp 3 tại một ngôi trường quốc tế tại Hà Nội và nhiều năm liền đạt học sinh giỏi. Cách đây không lâu, Huyền My cũng tự hào khoe trên trang cá nhân về thành tích tốt nghiệp cấp 3 ấn tượng của em trai.

Á hậu Huyền My từng tiết lộ, ngày bé em cô mơ ước trở thành một nhà khảo cổ, nghiên cứu về khủng long. Thế nhưng khi lớn lên, cậu lại mong muốn trở thành một kiến trúc sư.

Ngày bé, Việt Anh là cậu bé mũm mĩm và thường hay cà khịa với chị gái. Nhưng khi lớn lên cậu lại 'lột xác' với ngoại hình bảnh bao, đồng thời trở nên ít nói và tâm lý hơn nên hai chị em rất hợp nhau.