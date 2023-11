Dược Nam Hà mang 'dược phẩm xanh' tới các gia đình Việt

Năm 2023, thị trường dược phẩm Việt Nam có nhiều thay đổi tích cực với tốc độ tăng trưởng nhanh. Cụ thể, thị trường dược phẩm Việt Nam được định giá khoảng 6,2 - 6,4 tỷ USD/năm, dự báo đạt mức 16,1 tỷ USD vào năm 2026. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh và có nhiều tiềm năng để tăng trưởng, các doanh nghiệp dược phẩm phải nhanh chóng nắm bắt xu hướng bên cạnh việc không ngừng nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Hiện nay, thị trường dược phẩm đứng trước những biến đổi sản phẩm từ những dược phẩm hóa chất sang những dược phẩm chứa thành phần tự nhiên an toàn với sức khỏe người tiêu dùng. Theo thống kê của Bộ Y Tế, nhu cầu sử dụng dược liệu trong nước rơi vào khoảng 60.000 - 80.000 tấn/năm, phần lớn dùng để chế biến thuốc chữa bệnh trong y học cổ truyền.

Sản phẩm chăm sóc sức khỏe chiết xuất từ dược liệu thiên nhiên được các nhà khoa học đánh giá phù hợp với cơ chế sinh học của cơ thể người, ít tác động có hại và tăng sức kháng tự nhiên cho cơ thể. Bên cạnh đó, những sản phẩm này giúp giảm tác động tiêu cực đến môi trường thông qua việc trồng cây và thu thập nguyên liệu từ thiên nhiên bền vững.

Với mong muốn mang tới các sản phẩm dược phẩm chất lượng, Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà với hơn 60 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu sản xuất dược phẩm đang phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng chứa thành phần thảo dược an toàn cho sức khỏe.

Phát triển cùng phương châm “Dược phẩm xanh cho cuộc sống an lành”, Dược Nam Hà ngày càng khẳng định vị thế của một doanh nghiệp dược hàng đầu khi được tôn vinh trong Top 5 công ty Đông dược uy tín, sở hữu các sản phẩm được nhận bằng khen Ngôi sao thuốc Việt do Bộ Y tế trao tặng, Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Nhiều năm qua, Dược Nam Hà không chỉ để lại dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường trong nước mà còn để lại ấn tượng tốt trên thị trường quốc tế với những sản phẩm được xuất khẩu sang Nga, Campuchia, Philippines, Bangladesh, Myanmar, Châu Phi,…

Để đạt được những thành tựu kể trên, Dược Nam Hà không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển dược phẩm chứa thành phần tự nhiên an toàn như thảo dược quý. Kết hợp giữa tinh hoa y học cổ truyền và công nghệ sản xuất hiện đại, Dược Nam Hà đã tạo ra những sản phẩm chất lượng và đáng tin cậy được nhiều gia đình Việt tin dùng.

Trong danh mục hệ sinh thái trị ho hiệu quả, Bổ Phế Nam Hà mang lại hiệu quả đáng kể trong quá trình Trừ ho – Hóa đờm – Bổ phổi. Với thành phần thảo dược quý như Cát Cánh, Bách Bộ, Tỳ Bà Diệp,... Bổ Phế Nam Hà. Theo đông y, Bách Bộ có vị ngọt, đắng, tính ấm cho phế giúp trị ho, Tỳ Bà Diệp có khả năng kháng khuẩn, chống viêm giúp kiểm soát quá trình viêm đường hô hấp đồng thời giúp tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên cho cơ thể.

Được biết đến là thương hiệu dược phẩm uy tín với hơn 60 năm kinh nghiệm, các sản phẩm dược phẩm của Dược Nam Hà đều được sản xuất theo dây chuyền hiện đại và tuân thủ nghiêm ngặt GMP, GSP, GLP vừa đảm bảo hiệu suất cao vừa hạn chế lãng phí tài nguyên.

Song song hoạt động sản xuất kinh doanh, Dược Nam Hà luôn tích cực tham gia hoạt động xã hội góp phần thúc đẩy phát triển bền vững. Điển hình như Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa nhằm hỗ trợ nhóm yếu thế trong xã hội. Bên cạnh đó, Dược Nam Hà còn phối hợp cùng Bệnh viện Phổi Trung ương cung cấp trang thiết bị thiết yếu trong quá trình phòng chống dịch COVID- 19 trong thời gian qua.

Nhìn chung, Dược Nam Hà không chỉ tập trung vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm thảo dược an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, mà còn đặt sự phát triển bền vững vào tâm điểm hoạt động của mình. Doanh nghiệp tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường, quản lý tài nguyên hiệu quả trong quá trình sản xuất và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng.

Thuốc ho Bổ Phế Nam Hà điều trị các trường hợp ho do cảm mạo, ho gió, ho khan, ho có đờm, ho do dị ứng thời tiết, ho lâu ngày không khỏi, đau rát họng, khản tiếng, viêm họng, viêm phế quản. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Nam Hà Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định. Giấy XNQC của sản phẩm thuốc ho viên ngậm Bổ Phế Nam Hà số: 1e/2023/XNQC/YDCT; Sirô thuốc ho Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ KĐ số: 3e/2023/XNQC/YDCT; Sirô thuốc ho Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ số: 4e/2023/XNQC/YDCT do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y Tế cấp. Thông tin chi tiết tại đây.