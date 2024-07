Đức Phúc, Song Luân khóc nức nở vì kết quả show Anh trai

TPO - 6 nghệ sĩ phải nói lời chia tay "Anh trai say hi" sau tập 5. Đức Phúc, Song Luân khóc nức nở khi đồng đội bị loại.

Vừa tỏa sáng đã phải dừng lại

Sau 2 lượt thi của Livestage 2, chiến thắng thuộc về đội Hieuthuhai. Sáu anh trai phải nói lời chào chương trình là Nicky, Công Dương, Đỗ Phú Quí, Tage, Phạm Anh Duy và Phạm Đình Thái Ngân.

Khán giả bức xúc trước kết quả, trong đó Nicky, Công Dương đang có sân khấu gây sốt mạng xã hội. Cả hai cùng một đội của Negav, trình diễn Catch me if you can. Đây là ca khúc hiện đứng hạng nhất trending mục âm nhạc tại YouTube Việt Nam, vượt qua MV Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên, tiết mục này đứng bét trong lượt thi đối đầu tại chương trình.

Cả Nicky và Công Dương được khán giả nhận xét có màn trình diễn tốt cả hát và nhảy. Công Dương lần đầu viết rap dù anh chưa từng đặt bút sáng tác âm nhạc. Bản nhạc có giai điệu bắt tai, tạo “trend” TikTok và hút hơn 3 triệu lượt xem trên YouTube. Tính đến lúc này, màn trình diễn có độ phủ sóng lớn nhất show Anh trai say hi.

Việc phải dừng lại ngay lúc đang nhận được sự yêu mến của khán giả khiến nhiều người hụt hẫng. Nicky rơi nước mắt khi nói về hành trình của mình. Cựu thành viên Monstar chia sẻ anh nhớ những món ăn âm nhạc vì đã dừng hoạt động 4 năm nay. Đến chương trình, anh được trực tiếp làm nhiều thứ nhưng tiếc nuối khi còn nhiều điều dang dở.

Rapper Tage có màn rap ấn tượng trên sân khấu Thi sĩ nhưng cũng ra về. Anh khiến đội trưởng Song Luân khóc nức nở vì thấy có lỗi khi không đảm bảo được tấm vé an toàn cho các thành viên.

Không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi Phạm Anh Duy là thí sinh được đánh giá cao về giọng hát nhưng sớm nói lời chia tay chương trình. Không đủ điểm bình chọn để đi tiếp, Phạm Anh Duy ra về khiến Đức Phúc khóc nấc. Giọng ca Hơn cả yêu nói muốn đổi lấy tấm vé đi tiếp của mình để thành viên cùng nhóm đi tiếp. Phạm Anh Duy coi Anh trai say hi là cơ hội cuối để nổi tiếng, anh tự nhận yếu kỹ năng giao tiếp và không có nhiều mối quan hệ trong nghề.

Một bộ phận khán giả đồng tình với kết quả này vì 6 anh trai không có nhiều fan, họ thiệt thòi khi người xem bình chọn. Sau chương trình, khán giả hy vọng các nghệ sĩ có nhiều cơ hội tỏa sáng trước công chúng.

Không hồi hộp vì kết quả đã bị lộ

Kết quả những anh trai bị loại đã bị lộ cách đây ít ngày bởi khán giả có mặt tại trường quay khi đó. Danh sách 6 cái tên ra về trùng khớp với kết quả chương trình đưa ra, vì vậy nhiều người xem không còn cảm thấy hồi hộp.

Ở phần thông báo thành viên bị loại, một số ý kiến cho rằng chương trình câu giờ quá dài, lan man gây khó chịu. Một số cái tên nổi bật, nhiều fan, hút tương tác hàng đầu show như Negav, Anh Tú Atus được đưa vào top 10 người có nguy cơ bị loại tạo độ gay cấn.

Luật tính 80% điểm bình chọn biểu diễn và 20% điểm dư sau đấu giá bài hát để chọn đội đi tiếp cũng tạo tranh luận. Có khán giả chỉ ra, nếu lấy 100% không chia tỷ lệ, nhóm Negav có thể đi vào vào trong nguyên đội hình.

“Tiếc cho Công Dương, Nicky, Phạm Anh Duy, Tage" - khán giả ý kiến.