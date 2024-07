Hieuthuhai cởi trần, chiếm sóng các anh trai

TPO - Tập 4 "Anh trai say hi" đã giảm bớt thời lượng sau khi bị chê lê thê. Âm nhạc trong tập này được khán giả đánh giá cao, tuy nhiên khán giả vẫn tranh luận về thời lượng lên sóng giữa các nghệ sĩ.

Ê-kíp tiếp thu, âm nhạc là điểm nhấn

Đêm Livestage 2 Anh trai say hi lắng nghe khán giả khi có sự điều tiết về thời lượng phát sóng. Tập 4 không còn quá lê thê khi có thời lượng 1h51 phút, ngắn hơn nhiều so với thời gian 2h30-3h30 phút trong những tập trước. Chương trình vẫn hút lượng người xem lớn khi thu về gần 1,4 triệu lượt xem sau 12 giờ đăng tải.

Bốn màn trình diễn từ bốn đội chơi lần lượt xuất hiện trên sân khấu. Các nhóm trải qua 2 lượt thi đấu, trong đó lượt 1 là giữa 4 đội có 4 thành viên. Nhìn chung những bài hát nhận được phản ứng tích cực về giai điệu, được khán giả mong chờ hơn vì là ca khúc mới 100%, một số màn có sự điều chỉnh, sáng tác của các nghệ sĩ.

Theo kết quả bốc thăm, nhóm Hieuthuhai “mở bát” trình diễn trước. Hieuthuhai, Jsol, Vũ Thịnh và Ali Hoàng Dương bắt đầu Livestage 2 với tiết mục Love Sand. Hieuthuhai chia sẻ anh đã sửa 90% phần lời so với bản demo. Nhóm sử dụng yếu tố hình thể, phô diễn vũ đạo gợi cảm chinh phục người xem. Phút cuối, cả nhóm anh trai khiến khán giả trường quay phấn khích khi cởi trần sau tấm vải.

Gây ấn tượng về giai điệu là ca khúc Catch me if you can đội Negav cùng Quang Hùng MasterD, Nicky và Công Dương. Nhóm hóa thân thành những công tử trên bàn tiệc. Bản nhạc mang đậm màu sắc âm nhạc của Quang Hùng MasterD, 4 thành viên đều tham gia vào quá trình sản xuất. Anh trai Công Dương chưa từng sáng tác cũng tự tin chắp bút đoạn rap cho chính mình. Khán giả nhận xét bài nhạc có màu sắc cũ nhưng giai điệu bắt tai, nhiều đoạn có thể tạo “trend” TikTok.

Tiết mục Thi sĩ đội Song Luân đột phá khi dàn dựng sân khấu như MV. Đoạn hòa giọng của Phạm Anh Duy và Đức Phúc tạo cảm xúc, Tage mang bộ mặt mới khi rap love nhưng một số ý kiến cho rằng đoạn rap của anh hơi lạc quẻ trong bài ballad buồn.

Cuối tập 4, tiết mục Hít Drama của đội Isaac đưa sức nóng của chương trình lên cao. Theo đề bài, tiết mục có trình diễn vũ đạo kết hợp với lửa. Sân khấu được khán giả nhận xét không đầu tư nhiều bằng ba nhóm trước. “Bài nhạc an toàn so với Isaac, không quá bứt phá, nhưng ở mức ổn, dễ nghe dễ nhớ, nhưng không phải kiểu có thể nghe lại nhiều lần”, “Đối với tôi, phần nhạc đánh giá mức tạm ổn, không đến nỗi ngang, phần múa lửa có chút ấn tượng, nhưng tổng thể vẫn chưa đã”,”Lời nhạc không ổn, bị ngắn và lặp nhiều”… Đó là những nhận xét của khán giả.

Negav, Hieuthuhai được chương trình quá ưu ái?

Nhiều khán giả chỉ ra chương trình đang quá ưu ái Negav và Hieuthuhai. Ở phân cảnh luyện tập cùng đội, Hieuthuhai được trình chiếu những đoạn phỏng vấn, cảnh bàn luận riêng. Suốt từ đầu chương trình phát sóng, nam rapper cũng là một trong những người có thời lượng xuất hiện thường xuyên nhất.

Sau khi màn trình diễn đội Negav kết thúc, chương trình chỉ chiếu phần kêu gọi bình chọn của riêng Negav, trong khi đó Công Dương mới chỉ cất lời đã bị cắt ngang. Hai thành viên còn lại là Nicky và Quang Hùng MasterD chưa kịp có giây nào kêu gọi.

“Cứ như có một mình Negav thi thôi vậy, mấy người kia hỗ trợ thôi sao? Dù đoạn đó có cắt đi cũng nên cân đối 4 người. Chiếu hẳn một đoạn Negav trên màn hình lớn trong khi Công Dương đang kêu gọi bình chọn. Tôi thấy show không tôn trọng Công Dương” - một khán giả ý kiến.

Sự không cân bằng thời lượng lên sóng của 30 anh trai là điều gây tranh cãi ngay từ tập đầu chương trình lên sóng. Nhưng không khó hiểu vì sao Hieuthuhai và Negav được ưu ái hơn, khi cả hai đều biết tung “mảng miếng” hài hước, có kinh nghiệm đi show, sở hữu lượng fan đông đảo. Hieuthuhai hút fan trong 2 Ngày 1 Đêm, trong khi Negav là cái tên mới nổi trong show Hành trình rực rỡ.

Theo Socialite - đơn vị cung cấp giải pháp nghiên cứu dữ liệu trực tuyến, Hieuthuhai và Negav lần lượt đứng hạng nhất và ba trong bảng xếp hạng anh trai nhận được nhiều sự chú ý nhất trong tập 3. Thứ hạng có lẽ không thay đổi nhiều trong tập 4 khi cả hai tiếp tục là tâm điểm.