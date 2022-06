Đức hút chết trước 'đội hình lạ' của tuyển Italia tại Nations League

TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ tối và đêm nay (5/6) đến ngày 7/6, vùng núi và trung du Bắc bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.