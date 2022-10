Du khách Ấn Độ tìm kiếm đường hàng không đến Việt Nam tăng 3000%

TPO - "Lượng tìm kiếm về hàng không đến Việt Nam từ Ấn Độ đầu tháng 4/2022 tăng 400%, tới tháng 5 thì tăng đặc biệt trên 3000%. Đây thật sự là cơ hội vàng để chúng ta khai thác thị trường tiềm năng này” - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh - cho hay.

Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết thông tin trên trong lễ khai trương đường bay thẳng Đà Nẵng - Ấn Độ tại Đà Nẵng chiều 18/10.

Ông Nguyễn Trùng Khánh nhìn nhận, Ấn Độ là thị trường tiềm năng của Việt Nam, năm 2019 có hơn 169.000 lượt khách Ấn Độ tới Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng của thị trường này cao thứ 3 trong các thị trường khác. Đây cũng là nguồn khách có thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu lớn.

“Sau dịch bệnh, họ có nhu cầu đi du lịch rất cao và Việt Nam là điểm đến rất được quan tâm. Lượng tìm kiếm về hàng không đầu tháng 4/2022 tăng 400% so với năm ngoái, và tới tháng 5/2022 thì tăng đặc biệt trên 3000%. Đây thật sự là cơ hội vàng để chúng ta khai thác thị trường tiềm năng này”, Tổng Cục trưởng nhấn mạnh.

Theo Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch, Việt Nam thu hút khách Ấn Độ do khoảng cách gần và có sự tương đồng nhất định trong văn hóa và cũng bởi là điểm đến tương đối mới so với các nước trong khu vực. Hai đường bay thẳng từ New Delhi và Mumbai đến Đà Nẵng do Vietjet Air khai thác sẽ đáp ứng nhu cầu của du khách.

Đường bay Mumbai - Đà Nẵng được khai thác với tần suất 3 chuyến/tuần vào thứ 2, 4, 6. Đường bay New Delhi - Đà Nẵng với tần suất 4 chuyến bay/tuần vào thứ 3, 5, 7, chủ nhật.