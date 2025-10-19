Hotline: 0865015015
Dự báo thời tiết Hà Nội đầu tuần tới ra sao, liệu có mưa dịp 20/10?
HHTO - Không khí lạnh mới về có khiến Hà Nội mưa trong những ngày tới, nhất là vào ngày 20/10?
Thùy Dương (Tổng hợp từ nhiều nguồn)
19/10/2025 06:45
#thời tiết Hà Nội
#thời tiết 20/10
#gió mùa Đông Bắc
#dự báo mưa Hà Nội
Ảnh-Clip hay
Hà Nội giảm nhiệt xuống còn 20 độ C trong những ngày tới
Ảnh-Clip hay
Hà Nội bước vào đợt tăng nhiệt, trời nắng đẹp đến bao giờ?
Ảnh-Clip hay
Dự báo áp thấp 96W có khả năng thành bão số 12, ảnh hưởng tới nước ta thế nào?
Ảnh-Clip hay
Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ về vai trò Đại sứ Tinh Hoa Việt
Ảnh-Clip hay
Cuối tuần vui hết cỡ tại Sóng Festival 2025, nhận quà ngay từ cổng
Ảnh-Clip hay
Áp thấp nhiệt đới 96W có khả năng thành bão số 12
Ảnh-Clip hay
Dự báo thời tiết Hà Nội đầu tuần tới ra sao, liệu có mưa dịp 20/10?
Ảnh-Clip hay
Hà Nội nắng ráo trong dịp cuối tuần, sang đầu tuần sau dự báo lại mưa lớn
Ảnh-Clip hay
Áp thấp 93W dự báo có thể thành cơn bão số 11, tên gọi là Matmo
Ảnh-Clip hay
Duy Khánh thay mặt dàn cast "Tay Anh Giữ Một Vì Sao" xin lỗi khán giả
Ảnh-Clip hay
Running Man mùa 3: Trang Pháp bị Quang Tuấn "xử đẹp", Quốc Thiên sợ một người
Ảnh-Clip hay
Running Man mùa 3: Trấn Thành có biệt danh mới, "thánh chơi dơ" gọi tên Anh Tú Atus
Ảnh-Clip hay
Khi nào Hà Nội hửng nắng, hết mưa do ảnh hưởng của bão Bualoi?
Ảnh-Clip hay
Sau chiến thắng tại Intervision 2025, Đức Phúc tiết lộ được khán giả Nga yêu mến
Ảnh-Clip hay
Dự báo thời tiết: Hà Nội bao giờ mới tạnh ráo sau bão số 10 Bualoi?
Ảnh-Clip hay
Dàn Anh tài dự fancon Tiến Đạt, Cường Seven "đứng lớp" dạy nhảy
