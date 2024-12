Dự báo thay đổi lớn của ngành hàng không năm 2025

TPO - Du khách không còn muốn đến London vì giá vé máy bay tăng cao, khoang hạng nhất trên máy bay dần bị xóa bỏ, hành lý bị thất lạc sắp trở thành chuyện của quá khứ… là ba trong số nhiều thay đổi lớn của ngành hàng không năm 2025.

Gần 5 năm sau khi đại dịch COVID -19 bùng phát và tàn phá ngành hàng không thế giới, những dấu hiệu lạc quan đã bắt đầu trở lại, với những xu hướng hứa hẹn thay đổi ngành du lịch hàng không thời gian tới.

Nhiều đường bay thẳng từ Mỹ đến châu Âu

Hồi tháng 9, Hãng hàng không Delta Air Lines (Mỹ) tuyên bố rằng mùa hè 2025 sẽ là mùa hè “bùng nổ” của hãng này, với nhiều đường bay xuyên Đại Tây Dương nhất trong lịch sử. Thời gian cao điểm, hãng hàng không này sẽ khai thác 700 chuyến bay hàng tuần qua đại dương, đến 33 điểm đến ở châu Âu.

Một số đường bay mới này bao gồm chặng Atlanta (Mỹ) tới Brussels (Bỉ) và Naples (Ý); chặng Boston (Mỹ) tới Barcelona (Tây Ban Nha) và Milan (Ý); chặng Minneapolis (Mỹ) tới Copenhagen (Đan Mạch) và Rome (Ý); chặng New York tới Catania, Sicily (Ý); và chặng Detroit (Mỹ) tới Dublin (Ireland).

Du khách không còn muốn đến London vì chi phí hàng không tăng cao

Mới đây, Chính phủ Anh thông báo đang lên kế hoạch điều chỉnh lớn với thuế hành khách hàng không (APD), để bù đắp cho tình trạng lạm phát cao hơn bình thường, khiến nhiều người không còn muốn đến Anh du lịch.

CNN tính toán, năm 2024 APD trên một vé hạng phổ thông từ London (Anh) đến New York (Mỹ) là 88 bảng Anh (112 USD), chỉ cao hơn 1 bảng Anh so với giá vé năm 2023. Tuy nhiên, từ năm 2025 hành khách phải chuẩn bị tinh thần cho việc giá vé tăng cao hơn. Riêng với với ghế hạng thương gia từ London đến New York hoặc Los Angeles (Mỹ), từ ngày 1/4/2025, APD trên mỗi ghế sẽ tăng thêm từ 22 bảng Anh, lên 216 bảng Anh (275 USD).

Không chỉ APD khiến du khách “hốt hoảng”, mà từ ngày 8/1/2025, bất kỳ khách nước ngoài nào nhập cảnh vào Anh, theo chương trình miễn thị thực đều bắt buộc phải xin giấy phép du lịch điện tử (ETA).

Sân bay đầu tiên của Greenland hoạt động từ năm 2025

Với nhà ga hiện đại và đường băng dài mới khai trương, phù hợp cho các máy bay lớn hơn đến từ Bắc Mỹ và châu Âu, sân bay quốc tế Nuuk (Greenland) sẽ là điểm đến mới của nhiều hãng hàng không vào năm 2025. Được biết, trước khi đường băng mới được xây dựng, hầu hết các chuyến bay quốc tế đến Greenland đều phải đến Kangerlussuaq, sau đó nối chuyến đến Nuuk.

Đặc biệt, vào ngày 14/6/2025, sân bay Nuuk sẽ chào mừng chuyến bay thẳng đầu tiên từ Newark (Mỹ), với lịch trình hai lần một tuần của Hãng hàng không United Airlines.

CNN cho biết, Greenland sắp tới còn đón lượng khách du lịch kỷ lục hơn, vì sẽ có hai sân bay bổ sung tại Ilulissat và Qaqortoq - nơi nổi tiếng với các vịnh hẹp tuyệt đẹp và những tảng băng trôi hùng vĩ là di sản thiên nhiên thế giới dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2026.

Sự thay đổi lớn trong các liên minh hàng không

Hãng hàng không đa quốc gia Scandinavian Airlines (SAS) gồm Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy - thành viên sáng lập ban đầu của Star Alliance, liên minh hàng không toàn cầu - đã rời khỏi liên minh này vào ngày 31/8/2024, để gia nhập một liên minh khác là SkyTeam. ITA Airways (Ý) mới đây thông báo rằng sẽ rời liên minh Skyteam để đến Star Alliance.

Sự thay đổi của Skyteam còn tiếp tục diễn ra ở Trung Âu khi hãng hàng không lâu đời thứ năm trên thế giới là Czech Airlines (Séc) tuyên bố ngừng hoạt động sau hơn 20 ra đời, rồi được sáp nhập vào hãng hàng không giá rẻ Smart Wings và rời khỏi liên minh SkyTeam vào ngày 26/10 năm nay.

Xóa bỏ khoang hạng nhất trên máy bay

Trên trường quốc tế, các hãng hàng không tiếp tục xu hướng thu hẹp hoặc thậm chí loại bỏ khoang hạng nhất. Điều này nhằm hưởng ứng việc mở rộng và cải thiện các cabin hạng thương gia.

Minh chứng là hồi tháng 9 năm nay, Hãng hàng không Oman Air (một quốc gia ở Trung Đông) đã ngừng khai thác khoang hạng nhất.

Hãng hàng không American Airlines của Mỹ cũng đang loại bỏ khoang hạng nhất trên máy bay Boeing 777-300ER của mình, nhằm tăng số lượng ghế thương gia và ghế cao cấp lên hơn 45% vào năm 2026. Đồng thời, hãng bay này cũng loại bỏ ghế hạng nhất trên các máy bay A321T. Đối với các máy bay A321XLR chưa được giao, ghế hạng nhất đã được thay thế bằng ghế hạng thương gia có cửa khoang riêng tư.

Hành lý bị thất lạc trở thành chuyện của quá khứ

CNN cho biết, đầu tháng 12 vừa qua, với việc phát hành iOS 18.2 cho các mẫu iPhone X trở lên, Apple đã giới thiệu tính năng "chia sẻ vị trí vật phẩm" mang tên AirTags giúp người dùng định vị và tìm lại hành lý bị thất lạc, bằng cách chia sẻ liên kết an toàn đến vị trí của AirTag với các bên thứ ba, chẳng hạn như các hãng hàng không. Sau đó, hơn 15 hãng hàng không cho biết họ sẽ bắt sử dụng AirTags để tìm kiếm hành lý bị xử lý sai hoặc bị chậm trễ.

Ngoài ra, SITA - nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và viễn thông cho ngành hàng không toàn thế giới - cũng tuyên bố, sắp tới họ sẽ hỗ trợ để nâng cấp hệ thống theo dõi hành lý được hơn 500 hãng hàng không và đơn vị xử lý mặt đất tại hơn 2.800 sân bay sử dụng.

Lộc Liên