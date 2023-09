Dự án The Sailing Quy Nhơn hút nhà đầu tư nhờ vị trí đắc địa

Với vị trí trung tâm thành phố, ngay sát mặt biển, The Sailing Quy Nhơn được các nhà đầu tư đánh giá cao bởi tiềm năng sinh lời hấp dẫn.

Căn hộ khách sạn 5 sao tại tâm điểm du lịch Quy Nhơn

Tọa lạc tại vị trí tâm điểm thành phố du lịch tỷ đô Quy Nhơn, The Sailing nằm trên 3 mặt đường lớn trung tâm, với bốn mặt tiền là các tuyến đường trung tâm sầm uất, ngay giữa công viên biển và quảng trường Nguyễn Tất Thành. Đây cũng là vị trí hoàng kim khi sở hữu đủ 3 yếu tố của một siêu bất động sản: Cận thị - kề phố - kế biển.

Nằm tại giao điểm 3 tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Tư và Vũ Bảo, đồng thời nằm vuông góc, tiệm cận với 2 tuyến đường trung tâm rộng lớn và đắc địa bậc nhất thành phố - Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương, The Sailing như trung tâm của khu vực giao thương, dịch vụ tài chính sầm uất hàng đầu Quy Nhơn. Đây cũng là tâm điểm vàng của vòng tròn kết nối tới các địa điểm quan trọng trong thành phố, đồng thời liên kết dễ dàng với các điểm du lịch nổi danh như Ghềnh Ráng Tiên Sa, Tháp Đôi, Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô…

Với vị trí này, The Sailing Quy Nhơn là dự án căn hộ cao cấp hiếm hoi tại Quy Nhơn sở hữu tiện ích tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, cách bãi tắm chỉ 300m; cách Chợ đêm chỉ vài bước chân; đồng thời cũng là dự án sát cạnh quảng trường biển, hưởng trọn các hoạt động vui chơi giải trí lễ hội sôi động quanh năm.

Lợi thế kề phố kế biển cũng mang tới cho The Sailing Quy Nhơn một tầm nhìn panorama bao trọn thành phố và đại dương. Những cư dân tại đây không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên biển, núi, trời; sự sôi động, nhộn nhịp của thành phố du lịch, mà còn được sống trong không gian căn hộ phong cách Địa Trung Hải ngập tràn sức sống, trải nghiệm những tiện ích đẳng cấp chỉ dành riêng cho các chủ nhân tinh hoa hưởng thụ.

Đặc biệt, từ vị trí dự án có thể dễ dàng kết nối với trục kinh tế trọng điểm của Quy Nhơn và thuận tiện di chuyển liên tỉnh qua các tuyến quốc lộ lớn. Đồng thời, cũng chỉ mất 30 phút để di chuyển đến sân bay Phù Cát. Như vậy, với vị trí này, The Sailing sẽ đón đầu lượng khách du lịch, là điểm dừng chân lý tưởng của khách du lịch trong và ngoài nước khi đến với Quy Nhơn.

Cơ hội đầu tư sinh lời chắc thắng

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, The Sailing Quy Nhơn còn ghi điểm với nhà đầu tư khi được quản lý vận hành bởi Best Western Premier Collection - thương hiệu khách sạn danh tiếng thế giới, đồng thời sở hữu chuỗi siêu tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại Quy Nhơn như: 5 tầng trung tâm thương mại quy mô và hiện đại bậc nhất thành phố, bể bơi tràn bờ hướng biển, Sky Bar tầng thượng, vườn thượng uyển thơ mộng… mang đến cho chủ nhân thượng lưu những trải nghiệm xứng tầm.

Bên cạnh đó, dự án cũng có chính sách mới hấp dẫn, khiến các nhà đầu tư không thể bỏ lỡ thời điểm vàng để sở hữu siêu phẩm. Chỉ từ 567 triệu, khách hàng đã được ký hợp đồng mua bán và sở hữu ngay một căn hộ cao cấp với tầm nhìn ra biển tại vị trí trung tâm thành phố, và quyền sở hữu lâu dài. Ngoài ra, khách hàng sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% và không phải trả gốc trong 6 tháng sau khi nhận bàn giao căn hộ.

Đặc biệt, duy nhất trong tháng Ngâu, khách hàng sẽ được hưởng chiết khấu 2%, cùng chiết khấu 7% khi thanh toán bằng vốn tự có, 50 căn đầu tiên trong tháng Ngâu chỉ cần thanh toán 55% tới khi nhận bàn giao nhà.

Với vị trí tâm điểm, trải nghiệm tiện ích độc quyền, The Sailing Quy Nhơn hứa hẹn sẽ thu hút lượng lớn du khách, mang tới hiệu suất lấp đầy phòng lên tới 80 -90%, tạo ra lợi nhuận cao và bền vững cho các chủ sở hữu. Bên cạnh đó, với thế mạnh pháp lý, tính thanh khoản cao, The Sailing được đánh giá là “gà đẻ trứng vàng” mà nhà đầu tư không thể bỏ lỡ.

