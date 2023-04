Động lực nào cho cổ phiếu BSR năm 2023

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến sẽ không thể đạt được như mức cao kỷ lục được thiết lập trong năm 2022, tuy nhiên, 2023 được đánh giá tiếp tục là một năm khá thuận lợi cho Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) nói riêng cũng như các công ty trong ngành lọc hóa dầu nói chung.

Cổ phiếu BSR vì vậy kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ kết quả hoạt động của doanh nghiệp, cùng những động lực mới, cũng như dự báo thị trường chứng khoán sẽ có những biến chuyển tích cực hơn trong nửa cuối năm nay.

Định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng

Thị trường chứng khoán (TTCK) phục hồi nhẹ trong chu kỳ giảm giá kể từ quý II năm 2022. Hiện nay, phản ứng của thị trường cũng bớt thái quá trước các rủi ro mới liên quan đến kinh tế hay sự kiện địa chính trị năm 2023 trong bối cảnh thị trường đã chiết khấu đủ hấp dẫn.

Trong quý I/2023 với nhiều biến động của tình hình vĩ mô, tài chính thế giới tác động đến nền kinh tế trong nước, TTCK nước ta vừa trải qua một quý không mấy khả quan với sự tăng, giảm đan xen và thanh khoản thị trường khá trầm lắng. Kết thúc phiên 31/3/2023, VN-Index đạt 1.064,64 điểm, tăng 57,55 điểm (5,71%) so với cuối năm 2022 (ngày 31/12/2022 VN-Index đạt 1.007,09 điểm); giá trị giao dịch bình quân phiên trong quý I chỉ đạt khoảng 11.300 tỷ đồng/phiên.

Tuy nhiên, các dự báo cho rằng, TTCK nước ta đang có nhiều cơ hội hơn để hồi phục và phát triển trong thời gian tới do những điểm sáng kỳ vọng sẽ tác động tích cực lên nền kinh tế, mà đặc biệt là những nỗ lực của Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu tư công, hạ lãi suất cho vay…

Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI) nhận định: TTCK Việt Nam sẽ khởi sắc trong nửa cuối năm 2023 nhờ các yếu tố như: Lạm phát trên toàn cầu đã qua đỉnh và có dấu hiệu hạ nhiệt; tốc độ tăng của lãi suất có thể chậm dần kể từ quý II năm 2023 và ổn định hơn về cuối năm; đà tăng trưởng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp tích cực sẽ là tín hiệu tốt cho sự phục hồi của TTCK. Cùng với đó, TTCK Việt Nam được đánh giá khá hấp dẫn so với các thị trường khu vực trong tương quan tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn 2023 – 2024; số lượng tài khoản nhà đầu tư tham gia thị trường vẫn tiếp tục gia tăng. Dòng tiền của thị trường được dự báo sẽ có sự chuyển dịch rõ ràng hơn đến những cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa lớn hoặc các doanh nghiệp đã được bảo chứng chất lượng. Ngược lại, dòng tiền sẽ bớt hào hứng với những cổ phiếu mang tính đầu cơ.

PSI nhận định, chỉ số VN – Index trong năm 2023 sẽ quay lại tích lũy trong vùng cân bằng 1.200 – 1.300 điểm. Thị trường được kỳ vọng sẽ phục hồi trong nửa cuối năm khi các quá trình thắt chặt tiền tệ chậm lại trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt.

Kỳ vọng sự tích cực hơn của TTCK những tháng tới sẽ tác động đến các cổ phiếu trên toàn thị trường, đặc biệt là cổ phiếu của các doanh nghiệp có vị thế đầu ngành với nền tảng tài chính lành mạnh, có kết quả SXKD tích cực và nhiều triển vọng trong tương lai. Trong đó, nhóm cổ phiếu Dầu khí được nhận định là một trong những cơ hội đầu tư hấp dẫn của năm 2023, trong bối cảnh giá dầu vẫn neo ở mức cao, các doanh nghiệp đã chứng minh nội lực với kết quả SXKD hiệu quả trong bối cảnh thị trường nhiều biến động thời gian qua và vừa có một năm 2022 với nhiều kỷ lục được thiết lập, từ đó làm củng cố thêm nền tảng và triển vọng đầu tư, phát triển.

BSR: Động lực từ biên lợi nhuận vẫn ở mức cao và chuyển sàn cổ phiếu

Phân tích của các chuyên gia, các công ty chứng khoán hiện nay đưa ra đều đánh giá triển vọng “tích cực” với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Nhận định này xuất phát từ nhiều yếu tố như: biên lợi nhuận trong hoạt động lọc dầu vẫn ở mức cao, kế hoạch chuyển niêm yết sang sàn HoSE, nguồn lực tài chính được củng cố mạnh mẽ, kế hoạch đầu tư phát triển đang được triển khai tích cực,…

Crack spead xăng dầu đã và dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm trong năm 2023, tuy nhiên biên lợi nhuận hoạt động lọc dầu vẫn duy trì ở mức cao do nhu cầu tiêu thụ toàn cầu được thúc đẩy; thị trường dầu thô và xăng dầu thành phẩm tiếp tục bị thắt chặt do cuộc khủng hoảng Nga – Ukraine kéo dài, đặc biệt là ở châu Âu; hạn chế gia tăng công suất lọc dầu trong xu hướng giảm phát thải carbon dài hạn;... Theo các dự báo, mức crack spread trung bình trong năm 2023 sẽ dao động trong khoảng 17-20 USD/thùng, giảm 50% so với năm 2022. Tuy vậy, mức này vẫn cao hơn khoảng 50% so với giai đoạn năm 2019-2020.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước vẫn tiếp tục tăng trưởng và đảm bảo cho tiêu thụ sản phẩm của BSR thuận lợi với sản lượng cao; Nhà máy tiếp tục hoạt động ổn định, cung cấp ra thị trường sản phẩm tiêu chuẩn; Năng lực tài chính đang ngày càng lớn mạnh sau khi đạt được kết quả kinh doanh vượt trội trong năm 2022 với lợi nhuận trước thuế 15.299 tỷ đồng; giá trị tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn 25.025 tỷ đồng; giá trị nợ vay dài hạn bằng 0 do trong năm 2022, công ty đã hoàn thành trả xong nợ vay dài hạn đầu tư nhà máy; dòng tiền hoạt động kinh doanh cả năm 2022 đạt 6.066 tỷ đồng.

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sắp tới, BSR dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 7%. Đây là năm thứ 2 công ty trả cổ tức bằng tiền mặt, trong bối cảnh BSR cần nhu cầu về vốn lớn cho Dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất mà công ty dự kiến phương án thu xếp vốn có thể phải thay đổi từ 40% vốn chủ sở hữu, 60% nguồn vốn vay thành 60% vốn chủ sở hữu, 40% nguồn vốn vay để đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Đặc biệt, một trong những động lực của cổ phiếu BSR trong năm 2023 là công ty dự kiến sẽ chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn UPCoM lên sàn HoSE trong quý III/2023. Hiện tại BSR đã đáp ứng 11/12 tiêu chí để có thể được niêm yết trên HoSE và công ty đang tích cực làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý các vấn đề, thủ tục liên quan. Nếu chuyển sàn niêm yết thành công, đây sẽ là thông tin tích cực đối với cổ phiếu BSR trong trung và dài hạn khi có thể thu hút thêm sự chú ý từ các quỹ đầu tư nước ngoài, gia tăng dòng tiền cho doanh nghiệp.

Với những dự báo về sự phục hồi tích cực của TTCK nửa cuối năm, cùng những động lực của BSR trong năm 2023, thì mặc dù sẽ không có những đột phá như năm 2022 nhưng 2023 được đánh giá vẫn sẽ là một năm khá tươi sáng cho BSR cả về SXKD cũng như triển vọng cổ phiếu.