Đón không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển mưa rét từ đêm nay

TPO - Chùa Cổ Am (xã Minh Châu, huyện Diễn Châu) là một trong những ngôi chùa linh thiêng bậc nhất tỉnh Nghệ An, thu hút hàng ngàn người dân và du khách thập phương về dâng hương cầu an, vãn cảnh dịp đầu năm.