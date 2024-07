Đối tượng đốt cây xăng ở Nha Trang khai ‘do buồn chuyện gia đình’

TPO - Tại cơ quan công an, đối tượng đốt cây xăng ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khai bị nghiện ma tuý nặng, đồng thời do buồn chuyện gia đình và thường xuyên cãi nhau với cha mẹ.

Sáng 31/7, đại diện Công an thành phố Nha Trang cho biết, đã tạm giữ hình sự Hồ Liêu Châu (29 tuổi, ở xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Châu là đối tượng đã châm lửa đốt cây xăng khu vực Mã Vòng (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Theo điều tra, khoảng 13h25 ngày 30/7, Châu lái xe máy đến cửa hàng xăng số 2 của Công ty xăng dầu Phú Khánh tại khu vực Mã Vòng mua 5 lít xăng đem về khu Máy Nước (phường Phước Tân, TP Nha Trang) để sang chiết ra chai thuỷ tinh.

Sau đó, đối tượng này đi xe máy đến trước nhà số 50 đường Lý Tự Trọng (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) đốt, ném chai xăng vào nhà rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, Châu tiếp tục di chuyển đến đầu đường Lý Tự Trọng, đốt và ném 1 chai xăng vào biển quảng cáo, gây cháy.

Sau khi liên tiếp gây ra hai vụ việc trên, Châu tiếp tục điều khiển xe máy trở lại cửa hàng xăng số 2 của Công ty xăng dầu Phú Khánh tại khu vực Mã Vòng, lấy chai nhựa đựng xăng tưới xuống đất rồi châm lửa đốt, làm cháy trụ đổ xăng số 5 và khu vực xung quanh rồi bỏ chạy. Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng đã dùng bình chữa cháy mini nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Nha Trang đã tổ chức lực lượng, vây bắt được Châu khi nghi phạm này lẩn trốn tại một căn nhà ở khu Máy Nước (phường Phước Tân, TP Nha Trang). Do bị bỏng hai bàn chân sau khi phóng hỏa, công an đã đưa Châu tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà tiến hành sơ cứu, băng bó vết thương.

Tại cơ quan công an, Châu khai nhận nghiện ngập ma túy nặng, đồng thời buồn chuyện gia đình và thường xuyên cãi nhau với cha mẹ.

Công an thành phố Nha Trang đã tiến hành test nhanh, kết quả phát hiện Châu dương tính với ma tuý.

Ngoài thiệt hại tại cây xăng số 2 Mã Vòng, ở nhà số 50 Lý Tự Trọng, vụ hỏa hoạn đã làm một bộ máy vi tính, một máy cắt laser cùng nhiều dụng cụ khác hư hỏng.