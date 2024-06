Độc đáo món quà tình nguyện viên Hà Nội 'trao vận may' cho các sĩ tử

TPO - Các thí sinh tại điểm thi Trường THCS Văn Yên, phường Phúc La, quận Hà Đông (Hà Nội) được tặng món quà độc đáo giải tỏa căng thẳng trong những ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là những hạt đậu đỏ, cùng hình ảnh cỏ 4 lá, với thông điệp: “Đậu đỏ trao tay/vận may trao bạn”.

Với mong muốn truyền thêm động lực tinh thần, niềm vui, cũng như may mắn cho các sĩ tử, Đoàn phường Phúc La (quận Hà Đông, TP Hà Nội) phối hợp với FPT Shop tặng cho mỗi sĩ tử một túi quà độc đáo được thí sinh và người nhà thí sinh hào hứng đón nhận.

Mỗi túi quà gồm 8 hạt đậu đỏ mắt cua, cùng tấm thiệp nhỏ in hình ảnh một “cậu bé” đậu đỏ ngộ nghĩnh cầm cỏ bốn lá (biểu tượng của sự may mắn - PV) và thông điệp "đậu đỏ trao tay/Vận may trao bạn”.

Từ chiều 26/6, khi thí sinh đến làm thủ tục thi tại điểm thi Trường THCS Văn Yên (Hà Đông), các tình nguyện viên của phường Phúc La đã trao tặng mỗi thí sinh một túi quà nhỏ xinh này.

“Các thí sinh rất bất ngờ và hào hứng, vui mừng khi được nhận món quà này. Các bạn xem đây như món quà tinh thần tiếp thêm niềm vui, sự may mắn để bước vào một trong những kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời”, chị Nguyễn Thị Huyền Trang - Bí thư Đoàn phường Phúc La chia sẻ.

Theo chị Trang, không chỉ thí sinh mà các bậc phụ huynh cũng đến xin các túi quà này để cho con có thêm may mắn khi bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Đây là món quà mang ý nghĩa động viên tinh thần, mang đến niềm vui nho nhỏ cho sĩ tử giảm bớt lo lắng.

Vui vẻ nhận túi quà nhỏ từ các bạn tình nguyện viên, bạn Minh Đạt - thí sinh dự thi tại điểm Trường THCS Văn Yên biết: “Bọn em thấy rất vui khi nhận được món quà này. Khi cầm 8 hạt đậu đỏ trong bàn tay cảm giác vui vui. Vui nhất là cảm nhận được sự yêu thương, chia sẻ của anh, chị tình nguyện viên đã sáng tạo ra món quà tinh thần độc đáo này để động viên chúng em”.

Chị Trang cho biết thêm, ngoài món quà tặng đậu đỏ, Đoàn phường Phúc La cũng huy động nguồn lực xã hội hoá với nhiều loại bánh, kẹo, nước uống tiếp sức thí sinh và người nhà thí sinh.

“Hiện lực lượng tình nguyện viên của phường đảm nhận các nhiệm vụ phân luồng giao thông; trực nước uống; xe ôm miễn phí hỗ trợ thí sinh trong các trường hợp khẩn cấp; tìm phòng thi số báo danh giúp thí sinh; hỗ trợ điện thoại miễn phí khi thí sinh chưa tìm được người thân đón… Các lực lượng tình nguyện viên được bố trí quy củ, nề nếp, luôn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh mọi lúc, mọi nơi”, chị Trang nói.

Theo chị Trang, bên cạnh hỗ trợ thí sinh, Đoàn phường cũng chăm lo điều kiện thuận lợi nhất cho các đội tình nguyện hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong đó, Đoàn phường bố trí tổ hậu cần chuẩn bị đồ ăn sáng, ăn trưa, cũng như điểm nghỉ trưa ngay tại hội trường UBND phường cho các tình nguyện viên.

“Chương trình Tiếp sức mùa thi của chúng tôi thực sự tạo độ lan toả, bên cạnh các tình nguyện viên còn có nhiều lực lượng cùng tham gia hỗ trợ thí sinh. Chúng tôi nhận được những món quà rất ấm áp như: nồi xôi, suất ăn, hộp bánh, nước uống… từ chính phụ huynh học sinh, tổ dân phố", chị Trang kể.