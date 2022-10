Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam - Thái Hương: Người hun đúc ước mơ thành khát vọng cống hiến

Bà cũng kiên định trong thực hành đạo đức doanh nhân Việt với những đóng góp về kinh tế xã hội, tuân thủ pháp luật, minh bạch - liêm chính, sáng tạo, tôn trọng thiên nhiên và yêu nước, khát khao phụng sự vì sức khỏe và hạnh phúc đích thực của cộng đồng.

Danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khởi xướng từ năm 2006 theo nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao trong Nghị quyết 09-NQ/TƯ và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Danh hiệu cao quý quốc gia này trao tặng cho các doanh nhân có thành tích, cống hiến đặc biệt xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, đóng góp xã hội, góp phần xây dựng doanh nghiệp cùng đất nước văn minh, thịnh vượng.

Đồng thời, Doanh nhân tiêu biểu cần đáp ứng tiêu chí 6 chuẩn mực của Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam, gồm: Tạo ra giá trị kinh tế cho xã hội; Tuân thủ pháp luật; Minh bạch, công bằng, liêm chính; Sáng tạo, hợp tác, cùng phát triển; Tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường; Yêu nước, có trách nhiệm với xã hội và gia đình.

Sáng 12/10, tại lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam do VCCI tổ chức với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, 60 doanh nhân đã được xướng tên tôn vinh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2022, trong đó có 10 người được vinh danh Top 10.

Theo thống kê của VCCI, các doanh nghiệp do Top 10 lãnh đạo, quản lý có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 rất ấn tượng: Tổng doanh thu gần 746 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 136 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 59 nghìn tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 132 nghìn lao động.

Biến khát vọng cống hiến thành hiện thực

Doanh nhân Thái Hương, một trong 10 Doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam 2022, là người kiến tạo và “kiến trúc sư” dẫn dắt Tập đoàn TH thành công vang dội không chỉ trong nước mà còn ra thế giới.

Bà tiên phong tìm ra “chìa khoá vàng” để phát triển nông nghiệp Việt Nam, đó là công nghệ cao kết hợp với khoa học quản trị đan xen vào nhau. Mở đầu là Dự án ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tổng đầu tư 1,2 tỷ đô la, được Liên minh Kỷ lục Thế giới xác nhận năm 2020 là Cụm trang trại tập trung với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới. TH đưa người nông dân thành một mắt xích trong chuỗi sản xuất hàng hóa đạt chất lượng quốc tế, khiến họ có thể tự hào về đồng đất quê hương mình.

Từ kinh nghiệm đó, bà Thái Hương tiếp tục đưa thương hiệu TH ra thế giới, kiến tạo những dự án ở Liên bang Nga và Úc.

Khi được hỏi, đâu là mấu chốt đưa đến thành công của TH, bà Thái Hương chia sẻ: “Triết lý nhân văn là ánh sáng dẫn đường, tỏa sáng cho thương hiệu. Từ ngày đầu tiên, tôi đã tự viết ra 5 giá trị cốt lõi của sản phẩm TH, xây dựng cho TH thương hiệu mang tầm cỡ quốc tế: “True Happiness – Hạnh phúc đích thực” mang tính nhân văn rõ rệt và vì sức khỏe cộng đồng. Và tôi kiên tâm đi theo những giá trị đó trong bất cứ hoàn cảnh nào”.

Bên cạnh đó, Nhà sáng lập Tập đoàn TH nhấn mạnh tính chuyên nghiệp và tư duy vượt trội, đưa công nghệ cao kết hợp với khoa học quản trị, giúp tạo ra năng suất lao động cao với chi phí giá thành hợp lý nhất và chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.

Nữ doanh nhân đầy khí chất, có tầm nhìn đặc biệt và đầy nhân văn này từng chia sẻ: "Mỗi chúng ta ai cũng có ước mơ và hoài bão. Nhưng chúng ta phải hun đúc, phải nuôi dưỡng để ước mơ, hoài bão đó thành khát vọng. Thế giới hiện đại có những thành tựu vô cùng to lớn về khoa học công nghệ, khoa học quản trị, trí tuệ nhân tạo… Để tận dụng những thành tựu này, chúng ta cần có một số quyết sách, những cơ chế chính sách phù hợp cho từng thời kỳ, cho từng ngành nghề để khích lệ, để biến khát vọng thành hiện thực, tạo ra sức mạnh to lớn cho dân tộc, để dân tộc ta sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong muốn, để đất nước chúng ta giàu có, văn minh”.

Truyền cảm hứng về phát triển bền vững, trân quý Mẹ Thiên nhiên

Tại Diễn đàn tri thức thế giới lần thứ 20 tại Hàn Quốc ngày 26/9/2019, bà Thái Hương đã đưa ra triết lý truyền cảm hứng và gây ấn tượng mạnh: “Hãy Trân quý Mẹ Thiên nhiên, người cho mình tất thảy!”.

Tháng 5/2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức công bố 6 Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam, trong đó Tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường là quy tắc thứ năm được nhấn mạnh. Rõ ràng, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, cam kết kinh doanh có trách nhiệm với tương lai không chỉ là điều sống còn đối với sự phát triển chung mà còn có thể xem là một chuẩn mực đạo đức của doanh nhân thời đại mới.

Bà Thái Hương xác định chiến lược phát triển bền vững ngay từ khi xây dựng thương hiệu, dựa trên sáu trụ cột: Dinh dưỡng-Sức khỏe, Môi trường, Con người, Giáo dục, Cộng đồng, Phúc lợi động vật. TH chú trọng canh tác hữu cơ, bảo vệ tài nguyên nước, tích cực sử dụng các nguồn năng lượng xanh, sáng lập và tham gia các tổ chức bảo vệ môi trường, thu gom và tái chế bao bì cũng như thực hiện hàng loạt hành động giảm thiểu rác thải nhựa, lan tỏa sống xanh trong cộng đồng.

Sau sữa, TH phát triển các dự án bảo tồn, phát triển và chế biến thảo dược. Bà Thái Hương ấp ủ gây dựng lại hệ sinh thái thảo dược Việt, mở đầu là vùng dược liệu Mường Lống, Nghệ An với nhiều loài đặc hữu và quý hiếm dưới những tán rừng mây phủ ở độ cao từ 1.400-2.700 mét so với mực nước biển. TH đã và sẽ cho ra đời những sản phẩm từ thảo dược tốt cho sức khỏe, nâng cao đề kháng, phòng chống các bệnh mãn tính không lây, tạo ra môi trường sống sạch, ăn sạch cho người dân. Trước hết, đó là các sản phẩm thức uống kết hợp sữa với thảo dược, như Sữa hạt TH true NUT Hạt và Gấc, Hạt và Nghệ, là Nước trái cây TH true JUICE Táo Gấc, các sản phẩm dược phẩm như viên gấc Lyco-prevent chiết xuất từ gấc hữu cơ.

Mới đây nhất, cuối tháng 9/2022, bà Thái Hương vừa giới thiệu tới người tiêu dùng một “món quà từ Mẹ Thiên nhiên” là Trà thảo dược túi lọc TH true HERBAL – Tinh hoa thảo dược nghìn năm. “Làm một bếp ăn tử tế cho người Việt”, đó chính là con đường dài theo đuổi những giá trị thật mà bà luôn hướng tới.

Với những đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế, xã hội, môi trường, bà đã được vinh danh Top 10 Phụ nữ vì Phát triển Bền vững châu Á 2021” (Asia’s Top Sustainability Superwoman 2021). Tháng 10/2022, TH cũng được Tạp chí VnEconomy vinh danh doanh nghiệp Top 10 Thương hiệu xanh 2022 trong khuôn khổ chương trình bình chọn Thương hiệu mạnh Việt Nam.

Ngoài kinh doanh, sản xuất, bà Thái Hương cũng là người tiên phong, đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện các chương trình an sinh xã hội lớn, các hoạt động xoá đói giảm nghèo, các chương trình góp phần cải thiện tầm vóc, thể lực thế hệ trẻ như Sữa học đường, Sức khỏe học đường quốc gia,...

Đặc biệt, chung tay đẩy lùi Covid-19, từ đầu năm 2020 đến nay, TH có nhiều hoạt động trao tặng sản phẩm, vật tư y tế, đóng góp vào quỹ Vắc-xin với tổng giá trị hỗ trợ 108 tỷ đồng. Bởi vậy, cùng với danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam 2022, bà Thái Hương còn được tuyên dương là một trong 6 doanh nhân tiêu biểu có thành tích, đóng góp xuất sắc trong phòng chống đại dịch Covid-19.

Cùng với danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam 2022, bà Thái Hương cũng vừa được vinh danh Doanh nhân xuất sắc 2022 – do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy bình chọn.

Trước đó, bà Thái Hương đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý từ Nhà nước và các vinh danh, giải thưởng quốc tế, như: Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới do Nhà nước Việt Nam phong tặng năm 2020; Top 50 Phụ nữ Châu Á trên 50 tuổi có sức ảnh hưởng lớn tầm quốc tế do Forbes công bố; Nhà lãnh đạo xuất sắc của năm – giải Stevie Awards 2018, Top 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á 2 năm liên tiếp 2015, 2016 do Forbes bình chọn,…