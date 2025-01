Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Quảng Trị

TPO - Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc, thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ngày 4/1, Đoàn kiểm tra số 1350 của Bộ Chính trị do ông Phan Đình Trạc-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc, thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số khó khăn, hạn chế còn tồn tại, như các chỉ tiêu về kinh tế có sự tăng trưởng, chuyển biến, song còn đạt thấp so với kế hoạch. Tiến độ thực hiện các dự án lớn, các dự án trong khu kinh tế Đông Nam còn chậm. Vẫn còn nhiều khó khăn trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm qua còn thấp; các chỉ số về cải cách hành chính, hiệu quả quản trị hành chính công còn chậm được cải thiện…

Để kịp thời khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, Đoàn kiểm tra kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm, tập trung vào thực hiện một số nội dung: Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng như các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII theo đúng tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị. Nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, bảo đảm tất cả cán bộ, đảng viên (trừ đảng viên miễn sinh hoạt) nắm vững, thấm nhuần Nghị quyết của Đảng.

Tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung, cụ thể hóa các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương khóa XIII, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh để đưa vào các chương trình, kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đóng góp thêm một số ý kiến dự thảo báo cáo. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Long Hải thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu những kiến nghị của Đoàn kiểm tra, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm để kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại.

Phát biểu kết luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra Phan Đình Trạc ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Quảng Trị.

“Qua kiểm tra cho thấy, hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết, dù chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch COVID-19, thiên tai, cùng những khó khăn bất cập trong nội tại kéo dài nhiều năm nhưng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã nỗ lực cố gắng, đoàn kết thống nhất, bám sát chỉ đạo của Trung ương để học tập, tích cực triển khai Nghị quyết với nhiều cách làm mới hay, sáng tạo và phù hợp điều kiện thực tế. Trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo có nhiều bước phát triển, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, công tác an sinh xã hội thực chất, sâu rộng, có sức lan tỏa, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố tăng cường…”, ông Phan Đình Trạc nói.