TPO - Tại Quyết định số 1674, Bộ Chính trị chuẩn y ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 16/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư. Cùng dự hội nghị có ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế T.Ư, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XV; ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư.

Về phía tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các cán bộ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh, huyện.

Tại hội nghị, ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư công bố Quyết định số 1674 của Bộ Chính trị chuẩn y ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chỉ định tham gia Đảng uỷ Quân khu 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng đánh giá, ông Nguyễn Đức Trung là cán bộ được đào tạo cơ bản, có quá trình công tác qua nhiều vị trí khác nhau ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tỉnh Nghệ An. Trên các cương vị công tác, ông luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có những đóng góp quan trọng vào những kết quả chung của các cơ quan, đơn vị công tác. Đây là tin tưởng, ghi nhận đặc biệt của Bộ Chính trị, T.Ư Đảng đối với Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An và cá nhân ông Nguyễn Đức Trung.

Ông Lê Minh Hưng đề nghị các cán bộ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, lãnh đạo các cấp, ngành trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, ủng hộ ông Nguyễn Đức Trung trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, quyết tâm, nỗ lực trên tinh thần cao nhất để đưa quê hương Nghệ An tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ niềm vinh dự, xúc động và nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là áp lực, trách nhiệm cao hơn trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng và trước Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cam kết sẽ giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành đầy đủ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sớm ổn định công việc; nghiêm túc, cầu thị lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm, kế thừa và phát huy những kết quả của các lãnh đạo tiền nhiệm.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, Ban Tổ chức T.Ư Đảng và các cơ quan, ban, bộ, ngành T.Ư; đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ, tạo điều kiện của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các thế hệ cán bộ lãnh đạo tiền nhiệm, cùng các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.