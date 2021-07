Đổ xăng vào 2 con gái để níu kéo vợ

TPO - Linh mua 1 lít xăng đổ lên người hai con gái ruột của mình với ý định "cùng chết" nếu như vợ quyết định ly hôn.

Ngày 3/7, thông tin từ Công an TP Pleiku cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Linh (SN 1988, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi đổ xăng lên người con ruột của mình rồi có ý định châm lửa đốt tự tử.

Bước đầu Công an TP. Pleiku xác định, Linh và chị L.T.T.L. (SN 1993) là vợ chồng đã có với nhau 2 con gái 7 và 3 tuổi. Thời gian vừa qua, vợ chồng Linh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Do chồng ghen tuông, đánh đập, chị L. viết đơn xin ly hôn gửi đến tòa án nhưng Linh vẫn níu kéo, muốn hàn gắn tình cảm.

Khoảng 13h30 ngày 2/7, Linh đến nơi chị L. làm việc để nói chuyện, cả hai tiếp tục cự cãi. Bực tức, Linh điều khiển xe máy đến cây xăng trên đường Trần Phú (TP. Pleiku) mua 1 lít xăng bỏ vào chai nhựa. Sau đó đối tượng này về chở 2 con đến thuê phòng nhà nghỉ ở đường Tô Vĩnh Diện (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Vào phòng, Linh đổ xăng lên người 2 con gái rồi chụp ảnh và nhắn tin gửi cho vợ với nội dung “Sống không cùng nhau thì sẽ chết cùng nhau, nhìn mặt lần cuối đi”.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP. Pleiku nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, vận động đối tượng. Tuy vậy, Linh không đồng ý mà nói rằng chỉ muốn gặp vợ. Chị L. vừa đến, Linh đã đổ xăng ra nền phòng nhà nghỉ rồi bật lửa đốt. Rất may lực lượng công an nhanh chóng dùng bình chữa cháy xịt khắp căn phòng để vô hiệu hóa bật lửa, đồng thời đã khống chế bắt giữ Linh và đưa 2 bé gái ra ngoài an toàn.