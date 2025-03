Diva Hồng Nhung lập di chúc

TPO - Dịp sinh nhật lần thứ 55, diva Hồng Nhung chia sẻ cô đã lập di chúc, ước nguyện "khi nhắm mắt mãi mãi, xin thả nhúm tro trên sông Hồng".

Ngày 16/3, diva Hồng Nhung chia sẻ kỷ niệm về concert dài 3 tiếng ở Hà Nội, đồng thời tiết lộ cô đã lập di chúc từ cuối năm 2024.

"Khi xem lại phần diễn live trên sân khấu Hà Nội hát về Hà Nội đêm 30/11/2024, tôi không khỏi rơi nước mắt. Có sự bùi ngùi, lưu luyến và lòng biết ơn. Hà Nội là tôi do Lưu Hà An viết là bài hát lớn, lần đầu tôi biểu diễn và cũng là bài cuối trong live concert dài gần 3 giờ. Trước ba ngày gặp An, tôi đã làm di chúc", Hồng Nhung viết.

Cô có tâm nguyện riêng là "ước nguyện khi nhắm mắt mãi mãi, xin thả nhúm tro trên sông Hồng".

Hồng Nhung chia sẻ sinh nhật lần thứ 55 là ngày đặc biệt nhất trong đời cô. "Đặc biệt ở quá nhiều điều cùng xảy ra khiến tôi chỉ muốn mở một mắt khi thức dậy. Nếu tự cho quyền kêu ca, chắc cả hội bạn ẩn tôi luôn cho thoáng. Nhưng hôm nay là ngày mới, tôi xin được đón nhận hoa, quà và những lời chúc thân thương của mọi người, với tâm thế an yên hơn", diva viết.

Diva Hồng Nhung chia sẻ thông tin cô mắc ung thư vú từ cuối tháng 1. Lúc đó, nữ ca sĩ chia sẻ đã trải qua phẫu thuật và ngồi trên giường bệnh, tiếp tục điều trị bằng thuốc.

"Tôi quyết định chia sẻ hình ảnh này với những người phụ nữ giống như tôi trong hành trình chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư vú. Tôi thức dậy bằng quyết định mới, cùng với sự nghiệp âm nhạc và nghệ thuật, tôi muốn sống tất cả ngày còn lại trong cuộc đời mình cho công cuộc chống lại căn bệnh ung thư cho phụ nữ Việt Nam", Hồng Nhung chia sẻ.

Dịp 14/2, sau ba tháng điều trị ung thư, Hồng Nhung đăng video hát tặng khán giả ca khúc Never enough. Cô chia sẻ tình yêu là món quà quý trong cuộc sống, chúc những trái tim đang yêu, đã và sắp yêu tràn đầy hạnh phúc. Nữ ca sĩ nhận nhiều lời chúc mừng trở lại sau biến cố sức khỏe từ đồng nghiệp.

Ngày Quốc tế Phụ nữ, Hồng Nhung chia sẻ tháng 3 là tháng đặc biệt. Nữ ca sĩ đăng ảnh kiểm tra sức khỏe và cho biết đang tập trung vào thể chất, tinh thần thay vì bận rộn biểu diễn.

"Hành trình mới bắt đầu vào sự kinh hoàng và hoang mang, nhưng mở ra cách nghĩ thấm thía hơn. Tôi bước vào thế giới của những phụ nữ anh hùng, đối mặt thử thách sống còn. Tôi nhận được hàng nghìn tin nhắn nội dung họ đi tầm soát vì thấy tôi bệnh. Đi đến đâu, tôi cũng được các chị em níu tay nhẹ nhàng để trò chuyện. Tôi biết tôi không một mình", Hồng Nhung viết.