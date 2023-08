Dịp nghỉ lễ 2/9: Tua ngắn ngày đắt khách

TP - Theo dự báo của các công ty Du lịch- Lữ hành, dịp Lễ 2/9 năm nay ngành du lịch đang có những thay đổi tích cực khi nhiều sản phẩm du lịch đã được du khách quan tâm, nhiều tua du lịch, đặc biệt các tua ngắn ngày đã được khách đặt mua. Còn với ngành giao thông, dự kiến lượng khách sẽ tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.

Những tín hiệu tích cực cho ngành du lịch

Theo đánh giá của những đơn vị kinh doanh du lịch - lữ hành, so với cùng kỳ năm trước dịp Lễ 2/9 năm nay du lịch có nhiều khởi sắc khi các tour du lịch đều nhận được sự quan tâm của du khách. Nhiều tua du lịch, đặc biệt các tua ngắn ngày được du khách đặt mua sớm. Tại công ty cổ phần truyền thông Du lịch Việt, hiện số lượng tua nước ngoài đã bán đạt hơn 90% và tua trong nước đã bán đạt trên 80% theo kế hoạch đề ra. Trong đó, một số tua nước ngoài được du khách ưu chuộng là Thái Lan, Singapore - Malaysia - Indonesia, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... Còn với thị trường nội địa, các tua đi Đông Bắc, Tây Bắc, Phú Quốc hay miền Trung... cũng được du khách quan tâm.

Theo bà Phạm Phương Anh- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du lịch Việt, xu hướng du lịch Lễ 2/9 năm nay có sự dịch chuyển từ đi tua theo đoàn sang du lịch theo nhóm gia đình, bạn bè. Ngoài ra, do giá vé máy bay không biến động nhiều với những chặng bay nội địa nên có nhiều du khách chọn đi tua theo hình thức này.

Còn theo đánh giá của Công ty du lịch Vietravel, với 4 ngày nghỉ của Lễ 2/9 năm nay không phải là dài nên nhiều du khách ưu tiên lựa chọn các sản phẩm du lịch tốt, có dịch vụ chất lượng, có giá cả phù hợp. Vì thế, những tua du lịch biển đảo nghỉ dưỡng ngắn ngày như tua Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long… hay các tua đi tham quan Đà Lạt, Phan Thiết, miền Tây... được du khách tìm hiểu rất nhiều. Hiện đã có trên 45.000 lượt khách đăng ký tua và gói dịch vụ du lịch tại Vietravel cho kỳ nghỉ Lễ 2/9 sắp tới.

Xe khách tăng chuyến, tàu hỏa tăng giá vé

Ngày 28/8, các bến xe, ga tàu trên địa bàn Hà Nội đã triển khai cao điểm phục vụ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Để chống quá tải, các bến xe đã huy động hàng trăm xe tăng cường. Ghi nhận tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội chiều ngày 28/9, lượng xe xuất bến tại bến xe Giáp Bát tăng so với những ngày thường từ 150 đến 200 xe/ngày.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Cty CP Bến xe Hà Nội cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đơn vị có kế hoạch tăng cường 638 lượt xe cho ba bến, gồm: Giáp Bát, Gia Lâm và Mỹ Đình. Về giá vé xe khách dịp này, đến cuối giờ chiều qua, đại diện Cty CP Bến xe Hà Nội cho biết, Cty chưa ghi nhận các bến báo cáo về việc các nhà xe xin điều chỉnh giá vé dịp 2/9.

Với bến xe Nước Ngầm, ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Cty CP đầu tư phát triển ngành nước và môi trường - đơn vị chủ quản bến xe Nước Ngầm cho biết, ở một số khung giờ có thể tăng, bến xe đã đề nghị Sở GTVT Hà Nội cấp 100 phù hiệu xe tăng cường. Như vậy, tổng lượng xe được huy động để tăng cường cho 4 bến xe lớn nhất Hà Nội hiện nay gồm Mỹ Đình, Gia Lâm, Giáp Bát, Nước Ngầm là 738 xe.

Theo Sở GTVT TPHCM, dự báo lượng hành khách thông qua các bến xe khách liên tỉnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 bình quân vào khoảng 83.600 hành khách/ngày, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Theo đại diện Bến xe Miền Đông mới, dịp nghỉ lễ này sẽ có hơn 23.000 lượt hành khách qua bến xe, đạt khoảng 45% so với cùng kỳ năm 2022 (hơn 50.000 lượt khách). Trong đó, ngày cao điểm nhất là 31/8 với lượng khách được dự báo đạt hơn 7.735 lượt, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2022. Về giá vé, một số hãng kê khai tăng giá vé không quá 40% trong hai ngày 31/8 và 1/9, còn lại hầu hết giữ nguyên giá vé như ngày thường.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội (HARACO) cho biết, trong dịp này HARACO được ngành đường sắt tăng cường 25 đoàn tàu.

Cụ thể, với tuyến Hà Nội - Đồng Hới, HARACO chạy thêm các tàu QB1/QB2; tuyến Hà Nội - Vinh chạy thêm các tàu SE35/SE36, NA3; tuyến Hà Nội- Lào Cai chạy thêm tàu SP1/SP2; tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy thêm tàu LP9/LP10, HP3/HP4.HARACO cho biết, dịp này đơn vị vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội: Người cao tuổi, học sinh, sinh viên… và áp dụng giảm từ 5% giá vé đối với hành khách mua vé khứ hồi lượt về. Với giá vé tàu, HARACO cho biết, dịp này giá vé tàu đi tất cả các tuyến vẫn áp dụng cơ chế bán vé như mọi năm, cụ thể, tăng 30-40% giá vé so với ngày bình thường.

Trong khi đó, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết đơn vị đã tổ chức chạy nhiều đoàn tàu từ TPHCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội và ngược lại để phục vụ hành khách trong dịp lễ 2/9.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng hành khách thông qua cảng bình quân khoảng 130.000 khách/ngày, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Mới đây, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn đã tổ chức chạy thêm tàu tuyến Sài Gòn - Nha Trang.

Theo đó, tàu SNT8 xuất phát ga Sài Gòn - Nha Trang ngày 31/8 và tàu SNT5 xuất phát từ Nha Trang ngày 4/9. Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng cho biết, hiện nay vẫn còn vé đi các ga trên tuyến đường sắt để phục vụ hành khách trong dịp nghỉ Lễ 2/9.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ, Sở GTVT TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo đủ xe phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tại các bến xe. Bên cạnh đó, xây dựng các phương án ứng phó với tình hình thực tế phát sinh, đảm bảo phương tiện vận tải hành khách công cộng để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện tại các bến xe, Ga đường sắt Sài Gòn và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.