Đình chỉ hoạt động một phần trường học và cơ sở sản xuất tinh bột sắn tại Quảng Bình

TPO - Trường mầm non Sao Mai và Công ty cổ phần tinh bột sắn Quảng Bình bị tạm đình chỉ hoạt động ở một số khu vực trong cơ sở của mình bởi không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với một số khu vực thuộc 2 đơn vị là Trường mầm non Sao Mai và Công ty cổ phần tinh bột sắn Quảng Bình do không đảm bảo an toàn về PCCC.

Theo đó, ngày 1/11/2022, Phòng PC07, Công an tỉnh đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ hoạt động số 09/QĐTĐC-PC07 đối với: 2 phòng học, 1 phòng kho tầng 1 của Trường mầm non Sao Mai (phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới) kể từ 11h30 ngày 1/11/2022 đến 11h30’ ngày 1/12/2022.

Hành vi vi phạm của đơn vị này là do thay đổi tính chất sử dụng đối với 2 phòng học, 1 phòng kho tầng 1 thành phòng làm việc và sinh hoạt khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo đúng quy định tại Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Trước đó, vào ngày 24/10/2022, Phòng PC07, Công an tỉnh cũng đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ đối với: Phần không gian trống (diện tích khoảng 2.500 m2) thuộc khu vực nhà sấy bả được sử dụng làm kho chứa hàng nằm trong công trình nhà máy tinh bột sắn Quảng Bình thuộc Công ty cổ phần tinh bột sắn Quảng Bình (thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) kể từ 11h30 ngày 9/11/2022 đến 11h29’ ngày 9/12/2022.

Lý do tạm đình chỉ tại một cơ sở thuộc Công ty cổ phần tinh bột sắn Quảng Bình do đưa hạng mục công trình vào sử dụng khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo đúng quy định tại Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.