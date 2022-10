KCM thực tập phương án PCCC&CNCH, ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất năm 2022

Hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy và nhằm nâng cao khả năng phối hợp, kiểm tra tính chủ động, sẵn sàng xử lý với các tình huống khẩn cấp , Công ty Khí Cà Mau vừa phối hợp với với Phòng cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Cà Mau và các đơn vị trong Cụm công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau : Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tổ chức Thực tập phương án PCCC&CNCH, ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất năm 2022.

Đến tham dự và chỉ đạo buổi thực tập có đại diện Sở Công Thương, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau; Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Tỉnh, Công an huyện U Minh, Công an xã Khánh An, Đồn Công an Khu công nghiệp Khí Điện Đạm Cà Mau.

Tình huống giả định là tại khu vực bồn chứa Condensate của Nhà máy xử lý Khí Cà Mau có rò rỉ khí, dẫn đến cháy; có trường hợp người bị thương cần cấp cứu.

Để ứng phó với tình huống đó, các đơn vị đã huy động tổng số 54 cán bộ, chiến sỹ tham gia cùng với 6 xe chữa cháy chuyên dụng và 1 xe cứu thương, nhân viên y tế. Quá trình cứu nạn cứu hộ và chữa cháy, hạn chế tối đa hậu quả xấu đã được triển khai theo đúng quy trình, nổi bật công tác phòng chống cháy nổ tại chỗ và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bên liên quan.

Đặc biệt, công tác đảm bảo bảo vệ công trình khí, triệt để thực hiện chống rò rỉ khí gây hại cho người và môi trường được đề cao, được tập thể lãnh đạo – NLĐ KCM sử dụng linh hoạt hệ thống kiểm soát - cảnh báo và xử lý để dập tắt các nguy cơ ngay từ bước đầu.

Buổi thực tập đã diễn ra an toàn, hoàn thành các mục tiêu đề ra, được lãnh đạo các Sở Ban ngành và các đơn vị phối hợp đánh giá cao về tính chủ động đưa ra các kịch bản ứng phó, tính hiệu quả và sự sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.