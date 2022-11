Nhiều khách sạn ở Nha Trang vi phạm quy định PCCC

TPO - Công an tỉnh Khánh Hoà đã tạm đình chỉ một số hạng mục hai công trình vi phạm quy định về PCCC của khách sạn Liberty Central Nha Trang và khách sạn Regalia Gold.

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) Công an tỉnh Khánh đã có văn bản công khai thông tin các dự án, công trình không đảm bảo an toàn về PCCC.Công an đã tạm đình chỉ một số hạng mục hai công trình vi phạm quy định về PCCC của khách sạn Liberty Central Nha Trang (số 7- 9 đường Biệt Thự, TP. Nha Trang) và khách sạn Regalia Gold (số 39-41 đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Nha Trang).

Theo đó, khách sạn Liberty Central Nha Trang bị tạm đình chỉ hoạt động đối với các hạng mục có cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định, nhưng chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. Cụ thể khu vực bị tạm dừng hoạt động tại khách sạn Liberty Central là khu karaoke tầng 4, hệ thống cấp khí đốt trung tâm thuộc khách sạn Liberty Central Nha Trang. Khách sạn này do Công ty Cổ phần Khatoco - Libery làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, khách sạn Regalia Gold của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Nhật Tiến cũng bị công an tuýt còi liên quan đến vi phạm quy định về PCCC. Cụ thể, khu vực tạm đình chỉ tại trục (A-C)&(1-6) thuộc tầng hầm 1 theo bản vẽ thiết kế đã được thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Khu vực tại trục (F-1) và (3-6) và trục (D-F) và (5-6) thuộc sân thượng tầng mái. Khách sạn Regalia Gold có hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng khi cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình… khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản có thẩm quyền phê duyệt về PCCC.

Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Khánh Hòa đã tổng kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn. Qua kiểm tra, nhiều đơn vị đã vi phạm đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến công tác PCCC. Công an đã tạm đình chỉ một số khách sạn vi phạm như: Khách sạn Quốc tế (số 9 đường Nguyễn Thiện Thuật, TP. Nha Trang); khách sạn Nha Trang (số 129, đường Thống Nhất, TP. Nha Trang); xưởng sản xuất ngư lưới cụ của Công ty TNHH sản xuất thương mại Hưng Long; xưởng sản xuất xốp của Công ty TNHH sản xuất thương mại Nam Thịnh Long; nhà máy may Cam Ranh…