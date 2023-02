Đình chỉ công tác Phó Chi Cục trưởng Dự trữ Nhà nước

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa phát lệnh truy nã bị can Trần Hoàng Hiếu (SN 1985, trú quận Ngô Quyền), nghi phạm nổ súng sát hại bạn gái, xảy ra 3 tháng trước tại xã An Đồng (huyện An Dương).