Điều ít biết về nhà vệ sinh trên máy bay

TPO - Việc đi vệ sinh trên máy bay thường là trải nghiệm không mấy dễ chịu. Nhà vệ sinh trên máy bay chật chội, không phải lúc nào cũng sạch sẽ, nhiều khi hành khách phải xếp hàng dài để được sử dụng. Nếu biết cách, hành khách hoàn toàn có thể biến việc này thành trải nghiệm thoải mái hơn trong suốt chuyến bay.

Vì sao nhà vệ sinh trên máy bay lại nhỏ?

Ông Rich Henderson - một tiếp viên của hãng hàng không lớn tại Mỹ và là đồng tác giả của blog Two Guys on a Plane - chia sẻ lý do chính vì sao nhà vệ sinh trên máy bay nhỏ, đó là vì vấn đề kinh tế. "Càng giảm diện tích nhà vệ sinh trên máy bay, hãng hàng không càng có thêm chỗ ngồi cho hành khách, càng có thêm lợi nhuận" - ông Rich Henderson cho biết.

Điều này có nghĩa là những nhà vệ sinh nhỏ có thể góp phần giúp giá vé rẻ hơn, nhưng rõ ràng không phải hành khách nào cũng thoải mái khi phải chen chúc trong không gian chật hẹp.

Tuy nhiên, Andrew Henderson - đồng tác giả blog - cho biết các hãng hàng không không nhất thiết phải áp đặt quy mô nhà vệ sinh cố định.

Andrew chia sẻ: "Hãy nói chuyện với tiếp viên. Chúng tôi biết nhà vệ sinh nào rộng rãi hơn, nhà vệ sinh nào có các tính năng hỗ trợ đặc biệt. Một số nhà vệ sinh có vách ngăn gập để đưa xe lăn vào".

Hai người đồng ý rằng tiếp viên luôn sẵn sàng hỗ trợ khi hành khách cần giúp đỡ. Tuy nhiên, họ sẽ không chủ động đề cập để tránh làm hành khách thấy ngại ngùng. "Một kỹ năng mà hầu hết tiếp viên đều có là giữ kín đáo và là nơi an toàn để hành khách cảm thấy thoải mái", Rich Henderson cho biết.

Ngoài ra, áp lực từ hành khách cũng có thể giúp thay đổi cách thiết kế nhà vệ sinh trên máy bay. Nhờ những nỗ lực từ các nhà hoạt động về quyền tiếp cận, Bộ Giao thông vận tải Mỹ đã ban hành quy định yêu cầu các nhà vệ sinh trên máy bay phải được thiết kế tiện nghi và dễ tiếp cận hơn.

Thời điểm tốt nhất để sử dụng nhà vệ sinh

Thời gian phù hợp để sử dụng nhà vệ sinh phụ thuộc vào cơ thể của mỗi người, nhưng có hai thời điểm mà hành khách nên tránh nếu có thể: Khi đèn tín hiệu dây an toàn sáng hoặc trong lúc các tiếp viên đang phục vụ đồ uống và bữa ăn. “Đèn tín hiệu dây an toàn là dấu hiệu rõ nhất cho biết khi nào bạn có thể sử dụng nhà vệ sinh,” Rich nói.

Ngoài ra, ông cũng cho biết việc sử dụng nhà vệ sinh khi máy bay đang còn ở trên mặt đất không phải lúc nào cũng khả thi. “Khi máy bay còn trên mặt đất, hệ thống nhà vệ sinh đôi khi vẫn đang được bảo dưỡng nên có thể nước và hệ thống xả chưa hoạt động.” Rich Henderson nói thêm.

Nếu cần đi vệ sinh trong lúc tiếp viên đang đẩy xe đẩy phục vụ, Andrew Henderson khuyến khích hành khách kiên nhẫn chờ đợi hoặc yêu cầu nhẹ nhàng để được ưu tiên. Ông giải thích rằng xe đẩy nặng và không gian đi lại hạn chế khiến việc di chuyển xung quanh xe không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Nên đứng chờ ở đâu nếu phải xếp hàng?

Cả Rich và Andrew đều khuyên hành khách nên chờ ở ghế của mình, mặc dù điều này có thể không trực quan. "Sau sự kiện 11/9, có rất nhiều quy định nghiêm ngặt về việc tụ tập trên máy bay", Andrew chia sẻ.

Đối với tiếp viên, mọi quy định đều xoay quanh vấn đề an toàn. Việc hành khách tụ tập đứng chờ trước nhà vệ sinh không phải lúc nào cũng an toàn, vì có thể xảy ra những tình huống bất ngờ.

Theo các tiếp viên hàng không, việc đứng xếp hàng chờ có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn. "Việc xếp hàng khiến mọi người nghĩ rằng lúc nào cũng có hàng chờ", Rich nói và cho biết: “Nếu mọi người ngồi chờ đến lượt mình, lượng hành khách sử dụng nhà vệ sinh sẽ được dàn đều hơn trong suốt chuyến bay”.

Trong một chuyến bay dài và không gian hạn chế như trên máy bay, hiểu biết về cách sử dụng nhà vệ sinh sẽ giúp chuyến đi của hành khách dễ chịu hơn, đồng thời giảm bớt sự khó chịu và bất tiện cho những hành khách khác.

Hồng Nhung