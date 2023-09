Diễn viên La Thành: 'Tôi tự hỏi sao mình xấu quá'

TPO - La Thành cho biết anh áp lực khi đóng phim cùng Isaac. Lần đầu biết tin quay phim cùng nam ca sĩ, anh tự hỏi "sao tôi xấu quá còn Isaac đẹp quá".

Showcase giới thiệu dự án điện ảnh Giao lộ 8675 diễn ra ngày 28/9. Sự kiện có sự góp mặt của diễn viên xuất hiện trong phim là Rocker Nguyễn, La Thành, Lợi Trần... Nữ diễn viên Emma Lê vắng mặt do chuẩn bị cho đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2023.

Đây là dự án điện ảnh thứ hai trong năm nay La Thành tham gia. Nam diễn viên cho biết anh gặp nhiều áp lực vì bạn diễn đẹp trai: "Lần đầu biết quay cùng Isaac, tôi tự hỏi sao tôi xấu quá còn Isaac đẹp quá".

Đây là lần đầu cả hai kết hợp trong dự án điện ảnh. Sau thời gian làm việc, dù ít có thời gian trò chuyện trên phim trường, La Thành nhận thấy đồng nghiệp là người chịu khó, tâm huyết.

Trong phim, Isaac đóng vai nghệ sĩ bị mất cảm xúc tên Leon. Trong hành trình tìm lại chính mình, anh gặp được hướng dẫn viên Phi Phi (La Thành). Cả hai bắt đầu chuyến hành trình tìm về thiên nhiên hoang sơ, bình dị.

Giao lộ 8675 là câu chuyện vinh quang của võ sĩ Hoàng Vũ (Lợi Trần đóng). Nam diễn viên có hình thể đẹp, mang đến nhiều màn đấu võ ấn tượng. "Tôi hạnh phúc với dự án lần này. Tôi chuẩn bị cho việc theo đuổi điện ảnh suốt 20 năm rồi. Giao lộ 8675 là dự án để nói lên rằng tôi sẵn sàng cho sự nghiệp", nam diễn viên nói.

Tác phẩm còn kể về chuyện tình giữa cô gái ngoại quốc do Emma Lê đóng và chủ tịch công ty do Rocker Nguyễn đảm nhận. "Thời điểm quay Giao lộ 8675 với tôi đều là những lần đầu. Lần đầu tôi đi xe bus hai tầng, ngắmTPHCM ở nhiều góc độ. Tôi may mắn không chỉ tham gia phim mà còn là cơ hội giới thiệu Sài Gòn. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, việc được trở thành một phần của câu chuyện, cống hiến cho điện ảnh Việt, tại sao không?", Rocker Nguyễn nói.

Ngoài ba câu chuyện khác nhau, Giao lộ 8675 có tham vọng trở thành tác phẩm điện ảnh được chú ý nhờ khắc họa thiên nhiên, đất nước và con người Việt Nam.

"Khi hợp tác với Snoop Dogg, tôi nghe họ chia sẻ rất thích văn hóa bản địa Việt Nam. Trong phim, tôi muốn kể chuyện của các nhân vật, lồng ghép yếu tố bản địa từ Sài Gòn, Ninh Bình, đất võ Bình Định... Sau khi phim phát hành ở thị trường Việt Nam, phim sẽ ra rạp quốc tế", đại diện phát hành dự án nói.