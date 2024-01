Điểm nhấn giáo dục: Mới nhất vụ phòng Giáo dục 'đòi' lương cho viên chức, người lao động

TPO - Chính phủ 'chốt' điều chỉnh lộ trình tăng học phí đại học; Mới nhất vụ phòng Giáo dục Thanh Hóa 'đòi' lương cho viên chức, người lao động; TPHCM thiếu nghiêm trọng giáo viên mầm non;…là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

TPHCM thiếu nghiêm trọng giáo viên mầm non

Thông tin trên được ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố chiều 4/1. Theo ông Minh, đến nay, tổng giáo viên mầm non hiện hưởng lương từ ngân sách trên địa bàn thành phố là 10.562 người.

Trong khi đó tổng nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non năm học 2023 – 2024 là 1.207 giáo viên. Hiện ngành giáo dục đã tuyển được 511 giáo viên, số lượng còn thiếu, cần tuyển dụng tiếp là 696 giáo viên. (xem chi tiết)

Thu hồi hơn 10 tỷ đồng chi sai cho giáo viên biệt phái

Liên quan đến vụ việc 281 giáo viên bị truy thu số tiền hơn 10 tỷ đồng, lãnh đạo tỉnh Nghệ An khẳng định, sẽ thu hồi số tiền chế độ đã chi sai.

UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Tại buổi họp báo này, trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí về việc 281 giáo viên biệt phái được chi trả phụ cấp không đúng quy định với số tiền hơn 10 tỷ đồng, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, việc chi trả sai, buộc phải thu hồi theo quy định của Nhà nước. (xem chi tiết)

Vụ cô giáo bị học sinh nhốt, xúc phạm: Hiệu trưởng điều chuyển đi đâu, giữ vị trí gì?

Trao đổi với Tiền Phong, bà Phạm Thị Nhị Bình – Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương cho biết, sau thi hành kỷ luật, ông Nguyễn Duy Sáng – Hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú được điều chuyển công tác đến Trường THCS Đại Phú, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương. Ông Nguyễn Duy Sáng chuyển công tác sang trường mới, cách trường THCS Văn Phú gần 20 km, với chức vụ Phó hiệu trưởng. Đối với bà Phan Thị Hằng, giáo viên bộ môn Âm nhạc, hiện công tác tại trường THCS Văn Phú, UBND huyện sẽ có phương án sau. (xem chi tiết)

Công an vào cuộc làm rõ thông tin bé gái 3 tuổi bị cô giáo bạo hành

Những ngày qua, một số tài khoản mạng xã hội Facebook chia sẻ nội dung kèm theo clip việc một cơ sở giữ trẻ ở TP. Quy Nhơn (Bình Định) 'tố' cô giáo với hành vi đánh trẻ. Sự việc gây xôn xao dư luận.

Qua xác minh của PV, sự việc xảy ra tại cơ sở giữ trẻ có tên Nhóm trẻ - Lớp mẫu giáo độc lập Tr. Academy thuộc phường Nguyễn Văn Cừ (TP. Quy Nhơn). (xem chi tiết)

Nam sinh lớp 6 bị bạn cùng lớp đánh bầm tím cơ thể

Ngày 3/1, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp tục điều trị vết thương cho em N.H.N.H (12 tuổi, lớp 6, Trường THCS xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng).

Người nhà của H. cho biết, thời gian gần đây, thấy con có nhiều biểu hiện bất thường, tinh thần hoảng loạn nên gia đình gặng hỏi nguyên nhân. Tuy nhiên, H. cố giấu kín sự việc. (xem chi tiết)

Mới nhất vụ phòng Giáo dục TP. Thanh Hoá 'đòi' lương cho viên chức, người lao động

Thành uỷ TP Thanh Hoá đã thống nhất chủ trương bố trí nguồn kinh phí từ sự nghiệp giáo dục để chi trả tiền lương cho viên chức và hợp đồng lao động của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, bị "bỏ sót" trước đó.

Theo UBND thành phố Thanh Hoá, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tiếp tục tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý công chức, viên chức, hợp động lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND TP Thanh Hoá đã thực hiện các biện pháp khắc phục những sai sót trong công tác quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động của các thời kỳ trước. (xem chi tiết)

Chính phủ 'chốt' điều chỉnh lộ trình tăng học phí đại học

Trần học phí với đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2023-2024 là khoảng 1,2-2,4 triệu đồng một tháng, tùy khối ngành, trong khi mức thu hiện nay là 980 nghìn đến 1,43 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục... (xem chi tiết)