Dịch vụ lái xe hộ ở Nghệ An đắt khách

20 giờ, sau khi gọi điện xác nhận thời gian, địa điểm, anh Bùi Quang Trung (27 tuổi, tài xế dịch vụ 37 Driver - Lái xe hộ thành Vinh) có mặt tại quán bia trên đường Lê Mao kéo dài, nhận chìa khóa xe từ khách hàng để đưa họ về nhà ở phường Quán Bàu, thành phố Vinh. Trước khi chở khách về nhà, anh Trung sẽ kiểm tra giấy tờ xe xem có đủ điều kiện để tham gia giao thông hay không. Ngoài ra, anh cũng xin phép chủ xe quay video và cẩn thận kiểm tra hiện trạng bên ngoài xe cũng như bên trong khoang lái. “Đây là việc làm cần thiết để tránh những rủi ro, khiếu nại không đáng có từ khách hàng”, anh Trung nói.

Tài xế này cho biết, thực tế rất nhiều người do tính chất công việc thường xuyên phải tham gia các cuộc nhậu, tiếp khách, do đó, nhu cầu thuê tài xế lái xe đưa người uống rượu, bia về nhà ngày càng tăng cao. Gần đây, khi lực lượng CSGT mở cao điểm xử lý các trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, công việc của anh càng bận rộn hơn.

“Từ đầu tháng 2/2023 đến nay, lượng khách tăng đột biến. Có thời điểm, cơ sở nhận tới 40 đơn đặt dịch vụ của khách, chủ yếu là vào buổi tối từ 19 đến 23 giờ. Chúng tôi có 14 nhân viên, song có thời điểm vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khách. Giá di chuyển nội thành trong phạm vi 7 km là 100.000 đồng. Từ km thứ 8 trở đi sẽ cộng thêm 13.000 đồng/km”, anh Trung chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Từ khi các lực lượng tăng cường xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được đảm bảo tốt hơn. Tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí gồm số vụ, số người chết và số người bị thương. Đa số người dân đã có ý thức chấp hành tốt hơn, tuân thủ luật giao thông đường bộ. Sau khi uống rượu bia, họ thường không lái xe nữa…”.