Dịch vụ in ấn Tân Hoa Mai - Công ty in ấn chuyên nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ in ấn Tân Hoa Mai từ lâu đã được biết đến là một trong những công ty lớn trong lĩnh vực in ấn. Với kinh nghiệm 12 năm phát triển, Tân Hoa Mai ngày càng hoàn thiện và cho ra đời nhiều sản phẩm cung cấp uy tín và chất lượng.

Vậy làm thế nào để liên hệ được với công ty dịch vụ in ấn Tân Hoa Mai? Tân Hoa Mai cung cấp những dịch vụ chất lượng nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Địa chỉ cung cấp dịch vụ in ấn chuyên nghiệp, chất lượng

Được biết đến là một trong những công ty đầu ngành in ấn, Tân Hoa Mai ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài nước. Tân Hoa Mai cung cấp hàng loạt các dịch vụ in ấn trọn gói gồm: in tờ rơi, catalog, tem chống hàng giả, ấn phẩm văn phòng, thẻ cào trúng thưởng,.... Tất cả sản phẩm đến với khách hàng đều đạt tiêu chí in ấn đẹp, chất lượng cao và đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng.

Tân Hoa Mai không chỉ phục vụ các doanh nghiệp lớn, mà còn luôn hoan nghênh phục vụ các cá nhân, tổ chức nhỏ lẻ và start-up.

Top 3 dịch vụ in ấn không nên bỏ qua tại In Tân Hoa Mai

Là công ty đầu ngành nên tất cả các sản phẩm dịch vụ in ấn trực tuyến của Tân Hoa Mai đều được đánh giá rất cao. Trong đó, ba sản phẩm dưới đây được đánh giá là sản phẩm “mũi nhọn” mang tính đột phá, sáng tạo và được đánh giá cực cao từ khách hàng.

Tem chống hàng giả

Chúng tôi biết rằng việc bảo vệ thương hiệu và ngăn chặn hàng giả là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số hiện nay.

Chúng tôi còn cung cấp cho khách hàng hoa văn chống hàng giả, mã vạch, họa tiết đặc biệt và công nghệ in độc quyền tích hợp công nghệ chống hàng giả như: QR code, SMS điện tử, phủ cào,.... Mang tính bảo mật và thẩm mỹ cho sản phẩm.

Thẻ cào trúng thưởng

Thẻ cào trúng thưởng đang được xem là một trong những biện pháp để thúc đẩy doanh số sản phẩm và phục vụ cho các sự kiện của công ty. Tại Tân Hoa Mai, bạn tự do lựa chọn mẫu mã để in ấn tạo sự kích thích và thu hút người dùng.

Tân Hoa Mai còn được khách hàng đánh giá cao bởi chất lượng in sắc nét, kích thước và màu sắc sáng tạo.

In ấn ấn phẩm văn phòng

In ấn ấn phẩm văn phòng là một cách để phát triển văn hóa doanh nghiệp cũng như quảng bá thương hiệu của công ty.

Tại Tân Hoa Mai, chúng tôi cung cấp dịch vụ in ấn đa dạng từ danh thiếp, tài liệu quảng cáo cho đến bìa hồ sơ….

Bạn có thể nhận được sự tư vấn về các vấn đề như bố cục, font chữ, màu sắc và chất liệu in ấn phù hợp để tạo bản sắc riêng cho doanh nghiệp.

Đây là 3 sản phẩm đặc biệt nổi bật của dịch vụ in ấn văn phòng Tân Hoa Mai. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp rất nhiều sản phẩm in ấn và đều được đánh giá cao.

Lý do nên chọn dịch vụ in ấn Tân Hoa Mai

Để tìm kiếm một dịch vụ in ấn sản phẩm uy tín như Tân Hoa Mai để in ấn đa lĩnh vực không hề dễ dàng. Vậy lý do nào để bạn nên chọn dịch vụ in ấn Tân Hoa Mai?

● Sản phẩm đa dạng - Giá thành phải chăng là yếu tố hàng đầu mà khách hàng tìm đến Tân Hoa Mai. Tại đây, bạn có thể in ấn từ tem chống hàng giả, thẻ cào trúng thưởng, ấn phẩm văn phòng cho đến các sản phẩm khác,....

● Tân Hoa Mai có đội ngũ nhân viên lành nghề và chuyên nghiệp. Không chỉ giúp khách hàng tư vấn về sản phẩm in ấn mà chúng tôi còn hỗ trợ giải quyết vấn đề khách hàng trong suốt quá trình làm việc.

● Tân Hoa Mai luôn kịp thời bổ sung và nhập các thiết bị in ấn hiện đại nhất để phục vụ khách hàng.

● Thời gian giao hàng nhanh chóng là điểm mạnh của chúng tôi. Từ những ưu điểm trên đặc biệt là máy móc hiện đại luôn đảm bảo được công suất hoạt động liên tục để phục vụ in ấn cho khách hàng. Điều này góp phần rút ngắn thời gian sản xuất và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Tin rằng với những thông tin bên trên phần nào giúp bạn biết đến Tân Hoa Mai - công ty in ấn hàng đầu hiện nay. Dịch vụ in ấn rẻ Tân Hoa Mai là đối tác đáng tin cậy để trao mặt gửi vàng trong việc cung cấp dịch vụ in ấn chuyên nghiệp, chất lượng. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn sản phẩm bạn đang cần.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH IN ẤN KỸ THUẬT MỚI TÂN HOA MAI

Hotline: 0919.00.99.30

Website: http://tanhoamai.com.vn/

Email: intemtanhoamai@gmail.com

Chi nhánh 1: 96/5A Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Chi Nhánh 2: 131 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh